Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Assist di Conte a Juventus e Inter: “Così distruggerà il Napoli”

Foto dell'autore

Conte e le voci di addio ai partenopei ancora argomento caldo, scoppia la bufera sui campioni d’Italia: a Torino e a Milano sorridono

Dopo il trionfo dello scorso anno, al Napoli, situazione molto più difficile per Antonio Conte e polemiche che stanno infuriando sul rendimento degli azzurri, sull’atteggiamento del tecnico e sul suo futuro. L’eventualità di un addio non è da scartare del tutto, anzi c’è chi ritiene che l’allenatore possa effettivamente salutare, con Thiago Motta pronto a subentrargli. Uno scenario che potrebbe, secondo molti, essere deleterio per i partenopei.

Antonio Conte
Assist di Conte a Juventus e Inter: “Così distruggerà il Napoli” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

La notizia rilanciata dal giornalista Pasquale Guarro, nella serata di ieri, delle possibili riflessioni di Conte, sulle dimissioni e sull’avvento dell’allenatore italobrasiliano che sarebbe già stato sondato da De Laurentiis non potevano non generare discussioni sui social. In tanti pensano che non si arriverà a un simile scenario, ma c’è invece chi pensa che Conte stia mettendo le basi per il suo addio e per la crisi totale in casa Napoli. Ecco alcuni commenti tratti da ‘X’:

Pochi mesi dopo la gioia del quarto scudetto, per l’ambiente Napoli si potrebbe essere a un giro di boa particolarmente significativo e con tante incognite, di cui potrebbero beneficiare le dirette concorrenti. I prossimi giorni daranno di certo delle indicazioni in più.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie