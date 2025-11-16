Assist di Conte a Juventus e Inter: “Così distruggerà il Napoli”

Conte e le voci di addio ai partenopei ancora argomento caldo, scoppia la bufera sui campioni d’Italia: a Torino e a Milano sorridono

Dopo il trionfo dello scorso anno, al Napoli, situazione molto più difficile per Antonio Conte e polemiche che stanno infuriando sul rendimento degli azzurri, sull’atteggiamento del tecnico e sul suo futuro. L’eventualità di un addio non è da scartare del tutto, anzi c’è chi ritiene che l’allenatore possa effettivamente salutare, con Thiago Motta pronto a subentrargli. Uno scenario che potrebbe, secondo molti, essere deleterio per i partenopei.

La notizia rilanciata dal giornalista Pasquale Guarro, nella serata di ieri, delle possibili riflessioni di Conte, sulle dimissioni e sull’avvento dell’allenatore italobrasiliano che sarebbe già stato sondato da De Laurentiis non potevano non generare discussioni sui social. In tanti pensano che non si arriverà a un simile scenario, ma c’è invece chi pensa che Conte stia mettendo le basi per il suo addio e per la crisi totale in casa Napoli. Ecco alcuni commenti tratti da ‘X’:

tanto non succede, ma se i napoletani si ritrovano motta dopo conte, si vanno a buttare nel vesuvio — Luca (@LSerpericci) November 15, 2025

Antonio Conte è un bluff, ha vinto lo scudetto facendo una partita a settimana, ora, siccome dovevano giocare in Champion ha chiesto dei giocatori e li ha avuti. Ora dice che non tutti fanno il proprio lavoro, a me pare che stia trovando scuse per andarsene. — Cosi49Cosimo (@cosi1949) November 15, 2025

I grandi allenatori in questi casi se ne fregano di buonuscita erano già dimessi. Invece Conte pensa di fregare ADL come ha fatto con Steven Zhang. Piccolo uomo di cacca. Ecco cosa è il parrucchino pugliese.

ADL e difficile essere fregato da Gonde… — 4ever Inter🖤💙🌟🌟🖤💙 (@FahriLikmeta) November 15, 2025

Alla prima difficoltà scappa come in coniglio bagnato, agghiacciande — Alessandro1971💛❤️ (@Alessan33522172) November 16, 2025

. Motta non lo vorrei manco come giardiniere al Napoli. Per carità. — Mark (@Mark77604024) November 16, 2025

Conte sarà lo Schettino del Napoli

🤘🤣🤘 — wangel⭐️🐍⭐️ (@ang3for) November 15, 2025

Pochi mesi dopo la gioia del quarto scudetto, per l’ambiente Napoli si potrebbe essere a un giro di boa particolarmente significativo e con tante incognite, di cui potrebbero beneficiare le dirette concorrenti. I prossimi giorni daranno di certo delle indicazioni in più.