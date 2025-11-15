Atalanta
Vlahovic e non solo: Juve-Milan, l’affare a zero è doppio

Da Torino a Milano, e viceversa: le manovre per l’estate 2026 sono già iniziate

Giugno 2026 non è poi tanto lontano. Per la prossima stagione i lavori sono già iniziati o sono prossimi a cominciare, del resto un grande club dovrebbe sempre muoversi in largo anticipo. Specie su e per quelle che, più o meno, possono essere considerate grosse occasioni di calciomercato. Grosse, perché a costo zero (commissioni escluse) come Dusan Vlahovic.

Vlahovic e non solo: Juve-Milan, l’affare a zero è doppio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Juve ha aperto al rinnovo del serbo prima con Spalletti e poi con Chiellini. Chi comanda davvero, però, ha rispento la fiammella che era stata accesa: “Abbiamo un accordo con lui per riparlarne a fine stagione”. Freddo, gelido il neo Ad bianconero.

Lo stesso Vlahovic non era apparso entusiasta sull’argomento: “Penso solo al campo”. Ma lo sappiamo: lui ha mire più alte, il Barcellona, il Bayern Monaco, la Premier… Insomma, top club europei dove, però, non è oggi una prima scelta. Il rischio di rimanere col cerino in mano come l’ex compagno Dybala, e come tanti altri big che si sono svincolati, c’è eccome.

Se Vlahovic dovesse abbassare le pretese, perché qui nessuno è pronto a garantirgli almeno 8 milioni netti, allora la permanenza in Serie A diventerebbe un’opzione plausibile. Il suo agente ha iniziato da tempo il giro delle sette chiese, anche italiane: qualche chiacchiera con l’Inter, che però davanti è piena, discorsi e discorsi con il Milan.

Allegri lo voleva in estate e potrebbe rivolerlo per l’anno venturo, considerato che il problema centravanti non è stato risolto. Ma ripetiamo: per rimanere in Italia, il classe 2000 e il suo agente Ristic devono abbassare la cresta. Il club di Cardinale potrebbe arrivare a 5/6 milioni per i prossimi 4 anni. Al Milan, almeno in partenza, sarebbe un titolare fisso. Un protagonista, altrove probabilmente no.

Vlahovic e Maignan, destini incrociati?

Restando ai potenziali affari/colpi a zero e mantenendoci tra Milano e Torino, c’è un big rossonero che potrebbe compiere il viaggio posto: Mike Maignan. Allo stato attuale sembra impossibile il rinnovo del francese, capitano della squadra e in scadenza a fine stagione.

Il classe ’95 ha personalità ed esperienza, inoltre è abilissimo coi piedi: sarebbe il portiere perfetto per Spalletti.

Maignan un’idea per la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Juve non sarebbe del tutto soddisfatta di Di Gregorio, motivo per cui potrebbe scandagliare il mercato alla ricerca di un altro estremo difensore.

Il nome di Maignan è stato accostato di recente ai bianconeri: secondo diverse fonti il suo nome è presente sull’agenda di Comolli, che lo conosce bene fin dai tempi di Lille.

