Lookman ha già detto sì per gennaio: ecco chi l’ha convinto

Il nigeriano può lasciare l’Atalanta nella prossima sessione di mercato e avrebbe già dato la sua parola

E’ stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo mercato estivo e, con l’avvicinarsi della sessione invernale, il nome di Ademola Lookman torna ad essere al centro delle voci.

Il nigeriano sta vivendo settimane tormentate in maglia Atalanta. Prima la volontà di andare via, poi l’infortunio e, infine, un episodio con Juric nella vittoria di Marsiglia, con attimi di tensione tra il giocatore e il tecnico al momento della sostituzione. E nel frattempo, dopo un corteggiamento fittissimo da parte dell’Inter in estate, ecco spuntare una nuova pretendente. Si tratta del Galatasaray. Il club turco vuole portare il nigeriano ad Istanbul e il giocatore avrebbe già detto sì.

Lookman al Galatasaray: Osimhen la carta per convincerlo

Secondo quanto riferito dal portale turco ‘Fanatik’, il club turco vuole convincere prima il giocatore e poi lavorare sul prezzo del cartellino con l’Atalanta. E in questo senso un ruolo chiave potrebbe svolgerlo Victor Osimhen, compagno di nazionale di Lookman.

E in questo senso il calciatore atalantino avrebbe già detto sì ad un trasferimento in Turchia. Il giocatore sarebbe felice di giocare nel Galatasaray, ma adesso la palla passa al club, che dovrà formulare una giusta proposta per tentare di convincere l’Atalanta a cedere Lookman. Nel frattempo vedremo anche se Raffaele Palladino riuscirà ad instaurare un rapporto diverso rispetto a quello che il calciatore aveva con Juric, sfociato nello screzio della serata di Champions.