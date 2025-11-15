Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lookman ha già detto sì per gennaio: ecco chi l’ha convinto

Foto dell'autore

Il nigeriano può lasciare l’Atalanta nella prossima sessione di mercato e avrebbe già dato la sua parola

E’ stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo mercato estivo e, con l’avvicinarsi della sessione invernale, il nome di Ademola Lookman torna ad essere al centro delle voci.

Lookman
Lookman al Galatasaray: il giocatore avrebbe già detto sì (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il nigeriano sta vivendo settimane tormentate in maglia Atalanta. Prima la volontà di andare via, poi l’infortunio e, infine, un episodio con Juric nella vittoria di Marsiglia, con attimi di tensione tra il giocatore e il tecnico al momento della sostituzione. E nel frattempo, dopo un corteggiamento fittissimo da parte dell’Inter in estate, ecco spuntare una nuova pretendente. Si tratta del Galatasaray. Il club turco vuole portare il nigeriano ad Istanbul e il giocatore avrebbe già detto sì.

Lookman al Galatasaray: Osimhen la carta per convincerlo

Secondo quanto riferito dal portale turco ‘Fanatik’, il club turco vuole convincere prima il giocatore e poi lavorare sul prezzo del cartellino con l’Atalanta. E in questo senso un ruolo chiave potrebbe svolgerlo Victor Osimhen, compagno di nazionale di Lookman.

Osimhen
Osimhen per convincere Lookman (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E in questo senso il calciatore atalantino avrebbe già detto sì ad un trasferimento in Turchia. Il giocatore sarebbe felice di giocare nel Galatasaray, ma adesso la palla passa al club, che dovrà formulare una giusta proposta per tentare di convincere l’Atalanta a cedere Lookman. Nel frattempo vedremo anche se Raffaele Palladino riuscirà ad instaurare un rapporto diverso rispetto a quello che il calciatore aveva con Juric, sfociato nello screzio della serata di Champions.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie