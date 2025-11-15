Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, rivoluzione Comollli: “Se non va bene così, ci salutiamo”

Foto dell'autore

Damien Comolli pronto a ribaltare la Juventus: l’annuncio sulla nuova strategia ha spiazzato i tifosi bianconeri

Il suo approdo nella Torino bianconera ha segnato una svolta, strategica e non solo, per la Juventus. Damien Comolli, oggi, è certamente la figura chiave nel progetto che il club ha in mente per tornare a vincere in futuro.

Damien Comolli, ad della Juventus
Juve, rivoluzione Comollli: “Se non va bene così, ci salutiamo” (Ansafoto) – Calciomercato.it

Da Dg ad Amministratore delegato, un salto necessario per dare la possibilità al dirigente francese di disegnare la Juventus a sua immagine e somiglianza, replicando – in maniera più che amplificata – gli ottimi risultati ottenuti al Tolosa.

In occasione della conferenza dei dati applicati al calcio, Hudl Performance Insights 2025 tenuta a Londra poche ore fa, Comolli è intervenuto rivelando alcune interessanti idee per il progetto Juventus: un cambio radicale nel modo di guardare al calcio.

Comolli ribalta la Juve: spazio ai numeri

Se i club mi chiedono di guidarli è perché vogliono che la mia cultura sia la loro. Se fai la stessa cosa che facevamo, qualcosa non va”, le parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Damien Comolli, dirigente bianconero
Comolli ribalta la Juve: spazio ai numeri (Ansafoto) – Calciomercato.it

Un modo di pensare al calcio decisamente rivoluzionario, ancora mai visto in Serie A. Comolli svela un retroscena sulla scelta del nuovo tecnico: Gli allenatori nel colloquio fanno la presentazione dicendo che va tutto bene. Quando si comincia ad allenare, poi, va tutto male”, ha ironizzato il dirigente della Juve.

“Io adesso nel contratto quelle frasi le inserisco, per ricordare agli allenatori le loro parole. E nei colloqui spiego che noi lavoriamo così, i dati indirizzano la scelta di calciatori, calci piazzati, la prevenzione dagli infortuni e altro. Se va bene è così, altrimenti ci stringiamo la mano e ci salutiamo”, ha sentenziato il neo ad bianconero.

Poi, infine, un retroscena e l’auspicio per il futuro: “Al Tolosa si misurava la condizione mentale di tutti, ogni giorno, per capire se c’era stress e se non avevano voglia di venire a lavoro. Con i dati capivamo la personalità di un calciatore, il prossimo step è usare certi dati meglio a livello giovanile”, ha concluso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie