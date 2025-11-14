Social Football Summit 2025, il programma e gli ospiti all’Allianz Stadium di Torino il 18 e 19 novembre

Torna l’evento internazionale sulla football industry che richiama speaker da tutto il mondo: tra i grandi ospiti Igli Tare

Si prepara al via l’ottava edizione del Social Football Summit (SFS), evento di rilievo internazionale dedicato alla football industry, che per la prima volta approda a Torino, negli spazi dell’Allianz Stadium, il 18 e 19 novembre. Un appuntamento per il business e l’innovazione del calcio, che porta in campo dirigenti, leghe, istituzioni, club e brand per due giornate di talk, interviste, working group e networking, con focus su tecnologia, finanza, sostenibilità e fan engagement.

Le aree tematiche principali saranno: Tecnologia e Dati, Sostenibilità e Infrastrutture, Governance e Business, Inclusione e Fan Engagement. Ampio spazio sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale, con panel come “AI in Sport: From On-Field Performance to Fan Emotion” e “Data Wars: Ownership, Ethics and Monetization in Football”, che esploreranno il potere dei dati come nuovo asset strategico delle società sportive. Altro focus cruciale sarà dedicato agli stadi del futuro, con sessioni su “Green, sustainable and inclusive stadiums” e “Are Football Infrastructures a Real Investment?”, mentre altri dibattiti analizzeranno governance ESG, mercato dei trasferimenti e modelli multi-club. Spazio anche alla leadership femminile nello sport e alla Football Responsibility, con interventi dedicati a tutela dei minori e contrasto all’hate speech.

Social Football Summit 2025, da Tare a Chiellini e Mancini: gli ospiti

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di figure di altissimo profilo del panorama calcistico e sport business italiano e internazionale, tra cui: Romy Gai (FIFA), Michele Uva (UEFA), Luigi De Siervo (CEO Lega Serie A), Giorgio Chiellini (Juventus / FIGC), Igli Tare (Direttore Sportivo AC Milan), Roberto Mancini, Alfonso Diaz Zaforas (Real Mallorca), Lina Souloukou (Nottingham Forest FC), Marcos Motta (CR Flamengo), Gil Rodas (FC Barcelona), Bernardo Azevedo (Liga Portugal), Jes Buster Madsen (Saudi Pro League), Claudio Fenucci (Bologna FC), Alessandro Ferrari (ACF Fiorentina), Stefano Melis (Cagliari Calcio), Alexander Mühl (Borussia Dortmund), Laura Cordingley (Chelsea Foundation), Philipp Reschke (Eintracht Frankfurt), Ben Osu (Everton FC). Oltre 100 speaker internazionali, sessioni di formazione, tavoli di lavoro e un’area espositiva dedicata a startup, brand e istituzioni.

La collaborazione con Lega Serie A, che durante il Summit riunirà la propria Commissione CSR, testimonia la volontà condivisa di promuovere un modello di sviluppo responsabile, inclusivo e orientato all’impatto. Confermata anche la charity partnership con AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, a sostegno dei valori di solidarietà e impegno sociale che da sempre accompagnano l’evento.