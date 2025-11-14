Atalanta
Playoff Mondiali, le avversarie dell’Italia: due pericoli da evitare

Foto dell'autore

Gli Azzurri di Gattuso sono teste di serie: semifinale in casa contro una ripescata dalla Nations League

L’Italia inizia a pensare a quale sarà il percorso dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico. Soltanto una vittoria con nove o più gol di scarto domenica a San Siro contro la Norvegia eviterebbe gli spareggi. Insomma, è una missione impossibile per una Nazionale che ha dovuto aspettare l’88esimo per sbloccare la gara contro la Moldova.

Italia, le possibile avversarie ai playoff Mondiali
Il trofeo della Coppa del Mondo (foto Ansa) – Calciomercato.it

La buona notizia è che grazie al ranking Fifa gli Azzurri di Rino Gattuso saranno teste di serie. Questo vuol dire giocare la semifinale in gara unica (in caso di parità al 90esimo ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, ndr) in casa. Mentre per la finalissima contro la vincente tra Nazionali delle urne due e tre, sarà il sorteggio a stabilire chi giocherà davanti al proprio pubblico.

Italia, playoff Mondiali: possibili di nuovo Svezia e Macedonia

Ad oggi Svezia e Irlanda del Nord sono praticamente certe di essere nella quarta fascia. Oltre a queste due, l’Italia potrebbe pescare chi arriverà terza nel Gruppo J tra Galles e Macedonia del Nord ed infine la Romania non se non riuscisse ad arrivare seconda nel Girone H, altrimenti tornerebbe in corsa la Moldavia.

Italia, le possibile avversarie ai playoff Mondiali
Italia al sorteggio Mondiale (foto Ansa) – Calciomercato.it

Nell’eventuale finalissima evitate sicuramente sia la Turchia che la Polonia, che saranno teste di serie come l’Italia, i maggiori pericoli sembrano rappresentati da Ungheria e Scozia. Le altre possibili avversarie, infine, sono Slovacchia, Islanda, Kosovo, Bosnia, Albania e Repubblica Ceca. Insomma, sulla carta poteva andare peggio: tutto dipenderà dal rendimento di Donnarumma e compagni.

