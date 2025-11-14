Juve, affare clamoroso con il Napoli: Spalletti riabbraccia il fedelissimo

È stato preferito a Frattesi, possibile partente dall’Inter a gennaio

Spalletti vuole, o almeno spera che la sua Juve venga rinforzata nel prossimo calciomercato di gennaio. Al tecnico bianconero farebbero molto comodo due-tre acquisti di spessore per cercare quantomeno di rendere meno difficile il traguardo Champions.

La priorità di Spalletti, manco a dirlo, potrebbe essere un regista. Cosa che Locatelli non è e non sarà mai, ricordando sempre le dichiarazioni dell’attuale mister bianconeri ai tempi in cui era CT della Nazionale. Tra l’altro col capitano non scorre buon sangue, tanto che già si parla di una sua possibile partenza sempre nel mercato invernale.

Un regista, ma chi? Quello che si è aggiudicato il sondaggio X di Calciomercato.it: Stanislav Lobotka, negli ultimi giorni al centro delle polemiche per le dichiarazioni su Conte, dette comunque in tono ironico, ma anche per le esternazioni del suo agente che aprivano a un possibile addio del play azzurro. Lo stesso ha poi cercato di far chiarezza, riuscendoci solo in parte.

Spalletti e il ‘fedelissimo’ Lobotka per la sua Juve

Trentuno anni il prossimo 25 novembre, Lobotka è stato uno dei ‘fedelissimi’ di Spalletti al Napoli, nell’anno del terzo Scudetto.

Per il 37,5% dei nostri utenti, perlomeno di quelli che hanno risposto alla nostra domanda, è proprio lui il calciatore di una delle grandi rivali della Juve che farebbe più comodo a Spalletti.

Lobotka ha battuto Frattesi dell’Inter, suo ‘pupillo’ e secondo col 25%, e Manu Kone della Roma terzo col 21,9%. Più staccato, quarto e ultimo, Santi Gimenez del Milan nell’ambito di uno scambio con Jonathan David.