Brozovic torna in Serie A: firma con lo sconto a gennaio

Dopo i lunghi trascorsi all’Inter, il giocatore può sbarcare di nuovo in Italia: ecco chi sta pensando a lui

Per anni, ha disegnato calcio in Italia, con la maglia dell’Inter. Ora, per Marcelo Brozovic la Serie A è di nuovo una ipotesi concreta. I recenti sviluppi lo avvicinano ancora al nostro campionato. Occhio all’addio all’Al Nassr a gennaio, una idea che stuzzica la Juventus di Spalletti.

Marcelo Brozovic
Brozovic torna in Serie A: firma con lo sconto a gennaio – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Non è un mistero che il tecnico bianconero, recentemente insediatosi, sia tra i grandi estimatori del croato e colui che lo ha reso un eccellente regista di centrocampo, tra le altre cose. Per la Juventus attuale, uno con la sua qualità, per smistare il gioco, farebbe comodo, eccome.

Brozovic è attualmente in Arabia, con la maglia dell’Al Nassr, ma potrebbe presto tornare in Europa. Il suo contratto è in scadenza a giugno e al momento non c’è accordo sulle cifre per un eventuale rinnovo. Ecco perché il giocatore, che sta per compiere 33 anni, potrebbe diventare il nome in grado di svoltare il mercato invernale.

Senza rinnovo del contratto, a giugno sarebbe libero a parametro zero, ma anche un acquisto a gennaio sarebbe abbordabile, dato che agli arabi spetterebbe a quel punto solamente una cifra in saldo a mo’ di indennizzo. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane e se l’ipotesi Juve potrà effettivamente decollare.

