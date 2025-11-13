Tre regali Juve a Spalletti dalle ex: uno gratis, uno scambio e uno strapagato

Comolli vuole rinforzare la rosa per puntare alla Champions. Si guarda in casa Inter, Napoli e Roma per tre affari d’oro

La prima parte di stagione non è stata affatto positiva per la Juventus. Tanto che i bianconeri hanno deciso di cambiare guida tecnica esonerando Tudor e affidando la panchina a Spalletti. Ma per gli addetti ai lavori il vero problema è legato ad una rosa costruita male in estate. Per evitare di fallire l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions, Comolli è pronto a tornare sul mercato.

Il reparto che ha più bisogno di essere rinforzato a gennaio è il centrocampo. A tal proposito si guarda in casa di due ex squadre di Spalletti, ossia l’Inter ed il Napoli. Da una parte c’è Davide Frattesi, sempre più ai margini del progetto Chivu: la Juve spera di poter imbastire uno scambio Nazionale con Manuel Locatelli, che non è certamente tra i pupilli dell’ex commissario tecnico.

Dall’altra parte c’è Stanislav Lobotka, regista sul quale l’allenatore di Certaldo costruì il Napoli capace di rivincere uno scudetto dopo 33 anni. L’agente dello slovacco ha fatto marcia indietro sulle dichiarazioni di una voglia di cambiare maglia, ma in pochi ci hanno creduto. Di certo De Laurentiis non farà un favore alla Juventus o a Spalletti e pretenderà che il suo cartellino verrà pagato molto.

Sarebbe da puntellare anche il reparto arretrato, magari in estate. In tale ottica si valuta la posizione del turco Zeki Celik, jolly di difesa, che va in scadenza di contratto a giugno con la Roma. Un colpo a zero gradito a Spalletti. Rinforzi che sarebbero decisivi anche a convincere Yildiz a restare a Torino: il rinnovo del numero 10 bianconero non è legato infatti solo alla questione economica, ma anche alla costruzione di una squadra in grado di lottare per lo scudetto e fare strada in Champions League.