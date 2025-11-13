Atalanta
Sulejmani fa la differenza in Primavera, ma è in scadenza: l’agente esce allo scoperto

Vittorio Sabattini: “C’è stato qualche sondaggio”. La priorità è il rinnovo con la Lazio

Flavio Sulejmani si sta mettendo in mostra con la maglia della Lazio Primavera, nonostante un campionato fin qui altalenante da parte della squadra allenata da mister Punzi. L’attaccante italo-albanese ha disputato 10 partite, compresa quella di Coppa Italia, realizzando 3 gol e altrettanti assist.

Deve squillare non poco il telefono del suo agente, Vittorio Sabbatini, considerato che il classe 2006 è in scadenza di contratto a giugno 2026. “Sta facendo bene ed è normale che ci sia attenzione su di lui – ha ammesso a ‘LazioPress’ lo stesso Sabbatini – C’è stato qualche sondaggio e qualche complimento è stato rivolto al calciatore”.

Il blocco del mercato che ha colpito la Lazio ha coinvolto anche il settore giovanile. Nei prossimi mesi il club dovrà per forza di cose affrontare il tema rinnovi, tra cui quello di Sulejmani: “Per noi è importante continuare il nostro percorso di crescita – ha sottolineato Sabbatini – Se la Lazio riterrà opportuno sviluppare il percorso di crescita del calciatore, noi saremo ben felici andare avanti insieme, diversamente ne parleremo e capiremo gli intendimenti della società”.

