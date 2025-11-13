Mancini e Pio Esposito stendono la Moldova, ma fioccano le bocciature: TOP E FLOP della gara

Da pochi istanti si è chiuso il match di Qualificazioni Mondiali che ha visto protagonista l’Italia: ecco tutti i dettagli sui protagonisti

Al termine di una gara molto poco spumeggiante, l‘Italia riesce a portare a casa una vittoria insperata grazie alla zampata nel finale di Gianluca Mancini e al tap in di Pio Esposito. Troppo compassata e con poche idee su come scardinare la difesa avversaria, la compagine di Gattuso si è affidata soprattutto a giocate estemporanee prima di far saltare il banco in extremis grazie al difensore della Roma.

Nella prima ora di gioco l’Italia raramente ha dato l’impressione di poter far male all’avversario. Poco supportati, Scamacca e Raspadori hanno avuto un paio di occasioni ciascuno difettando però in zona calda, mal serviti dagli esterni, poco incisivi e sostanzialmente bloccati. Con il passare dei minuti, i padroni di casa hanno preso coraggio arrivando anche ad impensierire la retroguardia dell’Italia.

Ne è nata una partita che si sarebbe trascinata stancamente fino al suo naturale epilogo fino al colpo vincente di Mancini che, già migliore in campo, impreziosisce nel migliore dei modi una prestazione solida e concreta. Ad arrotondare il parziale è stato poi Pio Esposito che, entrato dalla panchina, ha subito fornito il suo contributo.

Sono comunque poche le note positive per una squadra parsa lenta, involuta e con poche frecce con le quali far saltare il banco. Il fattore cambi si è poi rivelato determinante mettendo gli Azzurri almeno nelle condizioni di far svoltare una gara che si era fatta piuttosto ostica.

Moldova-Italia, ecco i top e flop del match

FLOP: Scamacca 4,5, Zaccagni 4,5; Raspadori 5, Orsolini 5.

TOP: Mancini e Pio Esposito 7, Dimarco 6,5, Cristante 6.