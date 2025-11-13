Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mancini e Pio Esposito stendono la Moldova, ma fioccano le bocciature: TOP E FLOP della gara

Foto dell'autore

Da pochi istanti si è chiuso il match di Qualificazioni Mondiali che ha visto protagonista l’Italia: ecco tutti i dettagli sui protagonisti

Al termine di una gara molto poco spumeggiante, l‘Italia riesce a portare a casa una vittoria insperata grazie alla zampata nel finale di Gianluca Mancini e al tap in di Pio Esposito. Troppo compassata e con poche idee su come scardinare la difesa avversaria, la compagine di Gattuso si è affidata soprattutto a giocate estemporanee prima di far saltare il banco in extremis grazie al difensore della Roma.

Mancini e Pio Esposito stendono la Moldova, ma fioccano le bocciature: TOP E FLOP della gara (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Nella prima ora di gioco l’Italia raramente ha dato l’impressione di poter far male all’avversario. Poco supportati, Scamacca e Raspadori hanno avuto un paio di occasioni ciascuno difettando però in zona calda, mal serviti dagli esterni, poco incisivi e sostanzialmente bloccati. Con il passare dei minuti, i padroni di casa hanno preso coraggio arrivando anche ad impensierire la retroguardia dell’Italia.

Ne è nata una partita che si sarebbe trascinata stancamente fino al suo naturale epilogo fino al colpo vincente di Mancini che, già migliore in campo, impreziosisce nel migliore dei modi una prestazione solida e concreta. Ad arrotondare il parziale è stato poi Pio Esposito che, entrato dalla panchina, ha subito fornito il suo contributo.

Sono comunque poche le note positive per una squadra parsa lenta, involuta e con poche frecce con le quali far saltare il banco. Il fattore cambi si è poi rivelato determinante mettendo gli Azzurri almeno nelle condizioni di far svoltare una gara che si era fatta piuttosto ostica.

Moldova-Italia, ecco i top e flop del match

FLOP: Scamacca 4,5, Zaccagni 4,5; Raspadori 5, Orsolini 5.

TOP: Mancini e Pio Esposito 7, Dimarco 6,5, Cristante 6.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie