“Malcontento Frattesi”: annunciate cessioni Inter per Nico Paz | ESCLUSIVO

La sosta per le Nazionali è spesso l’occasione per tracciare un bilancio e studiare le strategie di mercato. La sessione invernale si avvicina e nel frattempo diversi club di Serie A hanno cambiato guida tecnica: dalla Juventus alla Fiorentina passando per il Genoa fino ad arrivare all’Atalanta. E persino la panchina del Napoli campione d’Italia sembra scricchiolare. Per parlare di questo e di altri argomenti è intervenuto alla trasmissione ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina YouTube CM.IT il talent scout Michele Fratini.

NAPOLI – “Conte a rischio esonero? A Napoli non faranno questa follia. Conte si è preso dei giorni di tranquillità a Torino con la famiglia, lasciando al vice Stellini gli allenamenti. C’è questa diatriba con il presidente, ma Conte rimarrà fino a fine stagione per giocarsi il campionato. E’ anche uno stimolo per i calciatori: lui motiva la squadra con queste lotte interne”.

JUVENTUS – “Secondo me la Juve ha problemi a centrocampo, ma anche in attacco. Se fossi io l’allenatore, giocherei a quattro dietro con Cambiaso a tutta fascia, in mezzo Thuram e McKennie. Poi Yildiz trequartista con tre mancini davanti: Zhegrova a destra, Vlahovic al centro e Conceicao a sinistra. Una Juventus a trazione anteriore… Spalletti è un grandissimo, ma rischia di restare fuori dalle prime quattro e di uscire dalla Champions”.

MERCATO JUVE – “Comolli ha fatto intendere che per una questione di fair play finanziario, visto che hanno i conti sotto controllo della Uefa, non può fare molto. Servono delle uscite: anche se dai in prestito con diritto di riscatto 4-5 giocatori, un po’ di moneta per fare mercato potresti ottenerla. La Juve ha tanti giocatori in esubero che non usano quasi mai, meglio mandarli via a gennaio”.

Fratini: “Roma da scudetto, tutti pazzi per Bamba”

INTER – “Luis Henrique e Diouf avranno spazio, magari in Coppa Italia. Non si può dire che non sono validi perché li abbiamo visti poco. Per ora Chivu sta facendo altre scelte. L’Inter ha preso anche Bonny che sta facendo molto bene: li puoi sbagliare due acquisti su 5-6. Mi preoccupa più il malcontento di Frattesi: è lì da diversi anni ma non è quasi mai protagonista. Dispiace perché è una grandissima risorsa per l’Italia. Secondo me alla fine l’Inter lo venderà perché lui vuole giocare”.

ROMA – “La Roma è particolare in attacco: Dovbyk non riesce a rendere e Ferguson è infortunato. Poi gioca senza Dybala che è inesistente tra infortuni ogni anno. Ha fatto appena 12 reti ma ne ha subite solo 5. Per me può vincere il campionato perché Gasperini riesce a non prendere gol. E poi la società parla calcio tra Massara e Ranieri. Sono riusciti a fare una grande società e si vede. Vlahovic è conteso da squadre italiane, ma a gennaio resta alla Juve. La Roma cerca un attaccante come lui, ma un profilo che potrebbe arrivare già a gennaio a costo zero è Milik: attenzione al polacco per la Roma”.

NICO PAZ E PESSINA – “Nico Paz torna al Real Madrid? Lì c’è già Arda Guler, anche se ha caratteristiche un po’ diverse. Serve una super offerta: l’Inter è in ottimi rapporti con il giocatore grazie ad Javier Zanetti e potrebbe prenderlo. Ma dovrebbe fare delle uscite. Il Como insieme al Sassuolo è la rivelazione di questo campionato. Faccio i complimenti a Massimo Pessina per il suo esordio con il Bologna, era stato bocciato dall’Atalanta e si è fatto trovare pronto”.

BAMBA – Per chiudere l’intervista, abbiamo chiesto a Fratini, premiato come miglior talent scout italiano e internazionale, di fare il nome di un giocatore meno conosciuto dai tifosi ma che potrebbe essere protagonista sul campo e sul mercato: “Un calciatore di cui presto parleranno tutti, anche in Francia e in Inghilterra, è Ibrahima Bamba che Mancini portò a fare un raduno con la Nazionale italiana. Gioca in Qatar: nato a Vercelli e con doppio passaporto anche ivoriano”.

“Fisicamente è molto forte. E’ ancora giovane ed è in scadenza di contratto a giugno con l’Al Duhail dove percepisce 7 milioni di euro. Può giocare da mediano metodista, da difensore centrale e anche da terzino destro. Un vero jolly classe 2002 e lo vogliono tutti: piace a Juve, Milan, Inter e Roma da svincolato facendogli spalmare l’ingaggio. Bamba dalla Serie C alla Pro Vercelli è andato prima in Portogallo al Vitoria Guimaraes e da lì in Qatar”.