Qualificazioni Mondiali, Moldova-Italia 0-2: la cronaca della gara

L’Italia è di scena sul campo della Moldavia a Chisinau in una gara valida come settima e penultima giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sfida tra due Nazionali che potrebbero trovarsi di nuovo di fronte negli spareggi di marzo che sarà diretta dall’arbitro ucraino Balakin.

Da un lato gli Azzurri di Rino Gattuso, che ha deciso di schierare una formazione sperimentale, puntano ad ottenere la sesta vittoria di fila. Una striscia iniziata proprio contro gli ex sovietici quando c’era ancora Spalletti in panchina e proseguita con i doppi successi in casa e in trasferta ottenuti contro Israele ed Estonia.

Dall’altro lato la Selectionata di Lilian Popescu, invece, ha ottenuto il suo primo e unico punto nell’ultimo turno contro l’Estonia e sogna un risultato positivo contro una big. All’andata l’Italia si è imposta a Reggio Emilia con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Raspadori e da Cambiaso.

Moldova-Italia, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Zimbru’ tra Moldavia e Italia live in tempo reale.

MOLDOVA (3-5-2): Cojuhar; Ștefan, Craciun, Dumbrăvanu; Revenco, Perciun, Rață, Ioniță, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Commissario Tecnico: Lilian Popescu.

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Mykola Balakin (Ucraina)

CLASSIFICA GIRONE I: Norvegia* punti 21, ITALIA 15, Israele* 9, Estonia** 4, Moldova 1.

*una partita in più

**due partite in più

PROSSIMI IMPEGNI: Italia-Norvergia domenica 16 novembre ore 20.45; Israele-Moldova domenica 16 novembre ore 20.45.