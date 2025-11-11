Atalanta
Conceicao, altro flop dopo il Milan: esonerato dopo 35 giorni

Situazione complicata per il tecnico portoghese: dopo l’esperienza in rossonero rischia grosso

Arrivato da poche settimane, potrebbe essere già a rischio la panchina di Sergio Conceicao, scelto come nuovo tecnico dell’Al Ittihad di Gedda, arrivato in sostituzione di Laurent Blanc.

Sergio Conceicao
Dopo il Milan Conceicao rischia l’esonero anche con l’Al Ittihad (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Chiamato per risollevare la squadra, una delle più quotate d’Asia per arrivare fino in fondo sia in ambito nazionale che internazionale, in queste prime quattro gare sulla panchina giallonera, il tecnico portoghese ha ottenuto soltanto due punti. Un inizio pessimo per lui, che si è ancor più complicato dopo la sconfitta interna contro l’Al Ahli per 0-1. Secondo ‘Foot Mercato’ addirittura la sconfitta potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Oltre che per una questione di risultati, anche per gli equilibri interni dello spogliatoio.

La comunicazione con i giocatori sauditi sarebbe estremamente difficile, con alcuni membri dello spogliatoio che faticano a comprendere o ad adattarsi allo stile molto diretto del tecnico. Mentre altri giocatori chiave avrebbero iniziato a contestare apertamente le sue scelte tattiche e il suo stile comunicativo. Il clima dunque è molto teso e il tecnico, arrivato sulla panchina lo scorso 7 ottobre, potrebbe subito salutare se la situazione dovesse persistere. Un’altra avventura decisamente complicata per il tecnico portoghese, che dopo l’esperienza al Milan potrebbe dover affrontare un nuovo flop.

