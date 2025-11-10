Atalanta
Zaniolo si rilancia anche sul mercato: lo vuole la big di Serie A

L’attaccante protagonista di un grande avvio di stagione

L’aria di Udine sta facendo benissimo a Nicolò Zaniolo. In bianconero il classe ’99 ha vissuto un inizio di stagione importante, con 4 gol e 1 assist in 10 partite disputate.

Zaniolo esulta dopo un gol con l'Udinese
Zaniolo si rilancia anche sul mercato: lo vuole la big di Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Zaniolo è tornato a fare quello che gli riesce meglio, giocare a calcio. Il suo è un rilancio anche in chiave calciomercato, considerato quanto di inaspettato giunge dalla Spagna. Secondo ‘Fichajes.net’, infatti, l’ex Roma sarebbe finito nel mirino di una big italiana.

Parliamo nella fattispecie del Milan, che per il portale ispanico “prevede di presentare un’offerta compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro”. Un’offerta al Galatasaray, ancora proprietario del cartellino, a meno che l’Udinese non decida di riscattarlo.

Zaniolo vuole restare in Italia: Udinese o Milan

Zaniolo in Juve-Udinese
Zaniolo vuole restare in Italia: Udinese o Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il club friulano, infatti, vanta un’opzione d’acquisto fissata a 10 milioni, e un’altra a 5 che garantisce ai turchi il 50% sulla futura rivendita. Zaniolo vuole restare in Italia, considera del tutto chiusa l’esperienza al Galatasaray col quale ha un contratto che scade nel 2027, per cui o l’Udinese lo acquista a titolo definitivo… Oppure, secondo la medesima fonte, traslocherà al Milan.

