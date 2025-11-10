Atalanta
Thiago Motta, svolta per il ritorno: sulla panchina della Nazionale

Dalle panchine di club a quella della Nazionale, ecco la prossima avventura professionale di Thiago Motta

Dopo l’esonero patito alla Juventus qualche mese fa, Thiago Motta è ancora in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Sono state avanzate varie ipotesi nel recente passato, non si è ancora materializzata l’opportunità giusta. Che potrebbe avere anche le sembianze di una panchina di una nazionale estera.

Thiago Motta
Thiago Motta, svolta per il ritorno: sulla panchina della Nazionale – Calciomercato.it

Il punto sul tecnico italobrasiliano viene tracciato dal giornalista francese Valentin Feuillette di ‘Footmercato’. Stando a quanto riportato, infatti, starebbero sondando con particolare interesse la posizione di Thiago Motta le federazioni di Serbia e Grecia. I primi, sono ancora in corsa per qualificarsi ai playoff per andare al Mondiale, nel testa a testa con l’Albania nel girone dominato dall’Inghilterra, mentre i secondi sono già fuori dalla corsa.

La decisione definitiva soprattutto nel caso della Serbia potrebbe arrivare con gli esiti finali dei prossimi giorni. In quell’ambiente, ritroverebbe Dusan Vlahovic, già allenato alla Juventus. La preferenza di Thiago Motta parrebbe comunque, per il momento, essere per una nuova avventura in Serie A, anche se l’Atalanta per il dopo Juric ha scelto Palladino e altre ipotesi concrete non si intravedono all’orizzonte.

