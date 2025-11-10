Simone Inzaghi alla Juventus: lo scenario che spaventa Spalletti

Simone Inzaghi sta trascinando l’Al-Hilal, ma si parla già del suo possibile ritorno in Italia. Lo scenario in casa Juventus

Dieci vittorie consecutive. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha spiccato il volo e continua a macinare vittorie su vittorie in Arabia Saudita. L’ultima sconfitta risale addirittura al Mondiale per Club.

Il tecnico ex Inter si è già preso l’Al-Hilal, ma fa sempre parlare di sé per l’eventuale ritorno in Europa e soprattutto in Serie A. Simone Inzaghi ha una striscia aperta di dieci vittorie consecutive e sta facendo molto bene in Saudi Pro League. Chi dovrebbe provare a riportarlo in Europa? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti sui canali social di Calciomercato.it. A ‘rischiare’ di più è la panchina di Luciano Spalletti in caso di mancata qualificazione alle prossima Champions League.

Per il 45% dei votanti, infatti, Inzaghi sarebbe il tecnico ideale per la Juventus se Spalletti non dovesse riuscire a qualificarsi in Champions League. Al 24% è stata votata l’opzione Manchester United, mentre con il 17% c’è la clamorosa suggestione Como in caso di Champions. Infine, Napoli e Barcellona sono le opzioni meno votate. Inzaghi fa già gola alle big europee.