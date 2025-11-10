Ribaltone Inter: ritorno pazzesco a gennaio

S’infiamma con largo anticipo il calciomercato nerazzurro: occhi in casa Inter, il ritorno stavolta è dietro l’angolo

Archiviata la vittoria sulla Lazio e conquistata la vetta a pari punti con la Roma, il club nerazzurro è già pronto a guardare al futuro. Un futuro focalizzato ben oltre il rettangolo verde.

Il calciomercato, un tema già bollente in casa Inter. Spunta una novità che può spiazzare i tifosi della ‘Beneamata’. Oltre a quelli che potrebbero essere i rinforzi da consegnare a Cristian Chivu nelle prime settimane del 2026, la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà darsi da fare per sfoltire una rosa che ad oggi presenta qualche nome di troppo.

Non tutti, infatti, rientrano nelle rotazioni del tecnico rumeno. E da questo punto di vista le novità sono dietro l’angolo: uno dei talenti su cui l’Inter pareva aver deciso di puntare forte per il futuro, potrebbe fare le valigie già nel mese di gennaio.

Inter, addio in difesa: spunta il ritorno

Dall’Argentina alla Milano nerazzurra: un’avventura, però, che rischia di essere già ai titoli di coda. Tomàs Palacios, centrale dell’Inter, potrebbe salutare il club meneghino e la Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘L’Interista‘, infatti, sarebbero diverse le proposte pronte ad arrivare dal Messico e dal Brasile per il forte centrale sudamericano che all’Inter ha fatto fatica ad imporsi. Attenzione, però, al suggestivo ritorno: pare infatti che l’Independiente de Mendoza potrebbe essere la soluzione perfetta per il prossimo futuro.

Il club nel quale Palacios si è attestato come uno dei talenti più apprezzati in ambito internazionale potrebbe accogliere, di nuovo, il centrale argentino. Dopo i sei mesi in prestito al Monza e il ritorno ad Appiano Gentile: oggi non è un’opzione presa in considerazione per la difesa. Il ritorno a ‘casa’, a gennaio, è un’opzione oggi assai probabile.