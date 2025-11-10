A Verona una storica prima volta: calcio maschile e femminile insieme, il programma

Il ‘Bentegodi’ di Verona sarà palcoscenico di una giornata da ricordare: allo stadio tutti insieme per due match consecutivi nello stesso giorno

In un paese come l’Italia dove il calcio è di casa, negli ultimi anni, finalmente, si sta assistendo a una grande crescita del movimento femminile, come testimoniato dal crescente interesse nel relativo campionato, anche da parte degli sponsor, e per quanto riguarda i match della Nazionale azzurra. Ora, siamo pronti ad assistere a un ulteriore grande passo in tal senso: per la prima volta in Italia, a Verona un unico evento coinvolgerà la locale squadra maschile e quella femminile.

Le compagini ‘Women’ si stanno ritagliando sempre più spazio, le società sono molto attente a iniziative di sviluppo e sostegno del movimento. Ci sono già state ripetute occasioni in cui ad esempio all’Allianz Stadium di Torino è stato fatto posto alla Juventus Women, almeno per qualche ora nell’impianto in cui si respirano grande calcio e il pubblico delle occasioni importanti. Anche l’Hellas Verona dimostra di tenere particolarmente a questo tema. E per questo, è stato organizzato uno storico ‘Double Header’, per la prima volta in uno stadio di Serie A.

Verona, il programma di domenica 23 novembre: in campo prima l’Hellas e poi l’Hellas Women

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal club e unirà la tifoseria veronese nel sostegno a entrambe le proprie formazioni. Domenica 23 novembre, allo stadio ‘Bentegodi’, giocheranno in rapida successione l’Hellas Verona e l’Hellas Verona Women.

Gli uomini di Paolo Zanetti scenderanno in campo alle ore 12.30 contro il Parma, nel proprio match per la 12esima giornata in Serie A. Poco dopo, alle 14.45, sarà la volta della squadra femminile allenata da Simone Bragantini, che nel torneo di Serie B sfiderà la Res Donna Roma.

Da questa settimana, sul sito ufficiale dell’Hellas Verona, su TicketOne e in tutti gli store del club saranno in vendita i biglietti per assistere ai due match. Particolare promozione studiata per gli abbonati 2025/2026 all’Hellas Verona, che potranno rimanere allo stadio per il match della squadra Women senza alcun biglietto aggiuntivo. Una iniziativa molto importante per una giornata di grande calcio da vivere tutti insieme e per coinvolgere sempre più i tifosi.