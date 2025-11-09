Udinese, Runjaic: “Peccato per il gol col Var”. Zanoli: “La Roma ha un po’ giocato su Zaniolo”

Il tecnico dei friulani trova comunque spunti positivi dopo il ko contro la Roma. L’esterno invece ammette l’intenzione della squadra di Gasperini

L’Udinese torna a casa senza punti dall’Olimpico, con una sconfitta meritata ma una prestazione incoraggiante e segnali che proseguono su una certa crescita nell’atteggiamento e nella qualità.

Nel postpartita le parole di Kosta Runjaic: “Complimenti alla Roma per la vittoria, è stata dura anche per loro. Avevamo un piano, in alcune fasi ha funzionato. Abbiamo avuto possibilità di segnare, sfortunatamente c’è stato il Var che ha cambiato la situazione. Non voglio parlare dei dettagli, soprattutto dopo aver perso 2-0. Abbiamo giocato a un buon livello, in confronto alle ultime due volte che abbiamo giocato qui. Sono felice di questo, abbiamo seguito i piani, abbiamo affrontato una squadra top con questi approccio. Ma doveva andare così stasera, c’è stato il Var, abbiamo avuto grandi possibilità di segnare al 71′ per riaprirla. Continueremo a lavorare”.

Su Goglichidze. “Saba sta combattendo con i problemi fisici, dopo la nazionale, non abbiamo voluto forzarlo e rischiare di provocare un infortunio. Abbiamo preferito giocare con Bertola e ha fatto bene contro Atalanta e anche oggi secondo me. Lui è giovane, viene dalla B e si sta adattando mentre Saba viene già dalla A. C’è bisogno di tempo, ma sono felice di loro. Speriamo che torni dalla nazionale senza infortuni”.

Zanoli ammette: “Zaniolo nervoso? La Roma un po’ ci ha giocato, ma lui è stato bravo”

La prestazione c’è stata, ma serve qualcosa in più per fare risultato contro certe squadre. “Sì, ci è mancata la qualità nel tocco finale. Sappiamo che sono partite difficii

Secondo te la Roma ha un po’ giocato sul nervosismo di Zaniolo? “Hanno giocato un po’ su questa cosa qui. Nico si è comportato bene, magari era un po’ nervoso ma la sua partita l’ha fatta. Loro sono una grande squadra che lotta per il campionato, potevamo fare di più negli ultimi metri. Ora pensiamo alla prossima”.