Scintille all’Olimpico: Koné furioso con Zaniolo, Collu a brutto muso. Pellegrini, confronto con Padelli

Il francese reagisce a una presunta provocazione di Zaniolo, l’arbitro lo riprende con prepotenza. Ko Dovbyk per infortunio

La Roma passa in vantaggio all’Olimpico contro l’Udinese. Una partita complicata sbloccata nel finale di primo tempo dal calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini, con Gasperini che nel frattempo deve fare a meno pure di Dovbyk. L’ucraino in un corpo a corpo con Bertola si è infortunato (forse muscolare) ed è stato sostituito da Baldanzi, praticamente unico attaccante in panchina insieme a El Shaarawy. Ma l’atmosfera resta incandescente, soprattutto per la presenza dell’ex Zaniolo. Un nervosismo che influenza un po’ tutti, dai tifosi ai giocatori in campo.

Dopo l’uno contro prolungato tra Zaniolo e Hermoso, con Koné a prendere spesso il posto dello spagnolo, sul finale di tempo si accendono le scintille tra il francese a il 10 dell’Udinese. Che a gioco fermo devia il pallone con la mano dietro di sé colpendo proprio Koné. Che non gradisce per niente e va a brutto muso da Zaniolo, stavolta immobile e subito protetto da Zanolo. A distanza l’ex Gladbach continua a dirne di tutti i colori all’avversario mentre i due venivano separati. Arriva anche Pellegrini a cercare di ristabilire l’ordine, la tensione sale e Collu prende a brutto muso Koné. “Non ti permettere più”, gli dice. Pochi secondi più tardi viene ammonito anche Pellegrini, probabilmente per proteste.

Al fischio finale, invece, confronto amichevole tra lo stesso Pellegrini e Daniele Padelli. Il portiere dell’Udinese si spiega con il numero 7 romanista, anche lui leggermente nervoso. Il secondo tempo sarà da vivere.