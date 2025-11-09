Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Scintille all’Olimpico: Koné furioso con Zaniolo, Collu a brutto muso. Pellegrini, confronto con Padelli

Foto dell'autore

Il francese reagisce a una presunta provocazione di Zaniolo, l’arbitro lo riprende con prepotenza. Ko Dovbyk per infortunio

La Roma passa in vantaggio all’Olimpico contro l’Udinese. Una partita complicata sbloccata nel finale di primo tempo dal calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini, con Gasperini che nel frattempo deve fare a meno pure di Dovbyk. L’ucraino in un corpo a corpo con Bertola si è infortunato (forse muscolare) ed è stato sostituito da Baldanzi, praticamente unico attaccante in panchina insieme a El Shaarawy. Ma l’atmosfera resta incandescente, soprattutto per la presenza dell’ex Zaniolo. Un nervosismo che influenza un po’ tutti, dai tifosi ai giocatori in campo.

Manu Koné (Ansafoto) – calciomercato.it

Dopo l’uno contro prolungato tra Zaniolo e Hermoso, con Koné a prendere spesso il posto dello spagnolo, sul finale di tempo si accendono le scintille tra il francese a il 10 dell’Udinese. Che a gioco fermo devia il pallone con la mano dietro di sé colpendo proprio Koné. Che non gradisce per niente e va a brutto muso da Zaniolo, stavolta immobile e subito protetto da Zanolo. A distanza l’ex Gladbach continua a dirne di tutti i colori all’avversario mentre i due venivano separati. Arriva anche Pellegrini a cercare di ristabilire l’ordine, la tensione sale e Collu prende a brutto muso Koné. “Non ti permettere più”, gli dice. Pochi secondi più tardi viene ammonito anche Pellegrini, probabilmente per proteste.

Al fischio finale, invece, confronto amichevole tra lo stesso Pellegrini e Daniele Padelli. Il portiere dell’Udinese si spiega con il numero 7 romanista, anche lui leggermente nervoso. Il secondo tempo sarà da vivere.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie