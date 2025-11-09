Atalanta
PAGELLE E TABELLINO ROMA-UDINESE 2-0: Celik ‘macho man’. Kamara, errore grave

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 9a giornata della Serie A Enilive 2025/26

La Roma torna in vetta alla classifica di Serie A in solitaria, in attesa di Inter-Lazio. Contro l’Udinese arriva un 2-0 molto convincente, una prestazione solida tecnicamente e soprattutto atleticamente nonostante la trasferta di giovedì scorso in Scozia. Pellegrini e Celik decidono una gara che era diventata molto nervosa, ma che sancisce alla lunga la superiorità giallorossa.

Roma

Svilar 7

Mancini 7,5

Ndicka 6

Hermoso 6,5

Celik 7,5. Dal 90′ Ziolkowski sv

Cristante 7

Koné 6,5

Wesley 6,5. Dal 90′ Ghilardi sv

Soulé 6,5. Dal 74′ El Shaarawy sv

Pellegrini 7. Dal 74′ El Aynaoui sv

Dovbyk 5,5. Dal 43′ Baldanzi 6

Allenatore. Gasperini 7

Udinese

Okoye 6

Bertola 5,5

Kabasele 5,5. Dal 53′ Palma 6

Solet 6

Zanoli 6

Ekkelenkamp 6

Karlstrom 6. Dal 72′ Piotrowski 6

Atta 6

Kamara 5. Dall’82’ Zemura sv

Zaniolo 5,5. Dall’82’ Bayo sv

Buksa 6. Dal 72′ Davis 6

Allenatore: Runjaic 6

Arbitro: Collu di Cagliari 5,5

L’Udinese gioca un buon primo tempo, anche se non riesce a sfruttare e capitalizzare con lucidità le occasioni interessanti che crea. Zaniolo viene un po’ preso di mira, o comunque particolarmente curato dai difensori della Roma – Hermoso ma anche Koné -, difficile mantenere la calma. Lo fa (a eccezione dei minuti iniziali), sfogandosi ogni tanto verso la propria panchina. Per il resto la sua prestazione è positiva, si sbatte e si impegna, spesso lotta da solo contro tutti, le energie nervose le mette in campo. Ha però sulla coscienza l’occasionissima regalata da Ndicka. Avrebbe riaperto la partita. Atta delude un po’ invece, anche se è sempre nel vivo del gioco. È che ci ha abituato bene. mentre il resto del centrocampo gioca una gara tutto sommato di buon livello. Pesante l’errore goffo di Kamara che provoca il rigore a fine primo tempo sbloccando il risultato.

Il tabellino di Roma-Udinese 2-0

Marcatori: 42′ rig. Pellegrini (R), 61′ Celik (R)

Ammoniti: Cristante (R), Pellegrini (R), Karlstrom (U), Hermoso (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (90′ Ghilardi), Cristante, Koné, Wesley (90′ Ziolkowski); Soulé (74′ El Shaarawy), Pellegrini (74′ El Aynaoui); Dovbyk (43′ Baldanzi). A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas, El Shaarawy. Allenatore. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele (53′ Palma), Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom (72′ Piotrowski), Atta, Kamara (82′ Zemura); Zaniolo (82′ Bayo), Buksa (72′ Davis). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Zemura, Ehizibue, Zarraga, Rui Modesto, Lovric, Piotrowski, Bravo, Gueye, Bayo, Davis. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Collu di Cagliari Assistenti: Cipressa-Trinchieri Quarto ufficiale: Mucera Var: Dionisi Ass. Var: Fabbri.

