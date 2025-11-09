PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-0: Calhanoglu disegna calcio, Dia ingabbiato da Acerbi

Voti, top e flop del posticipo della undicesima giornata di Serie A
L’Inter batte la Lazio e raggiunge la Roma in vetta alla classifica a due settimane dal derby col Milan. Super Calhanoglu, nei biancocelesti si salva Zaccagni.
Le Pagelle di Inter-Lazio
INTER
- Sommer 6
- Akanji 6,5
- Acerbi 7,5
- Bastoni 7
- FLOP Dumfries 5,5 – Troppi errori e mai incisivo. Un po’ acciaccato, resiste fino a inizio ripresa. Dal 55′ Carlos Augusto 6,5
- Barella 6,5
- TOP Calhanoglu 8 – Il turco disegna calcio e dà anche una grande mano in fase di interdizione. Partita da giocatore di livello mondiale.
- Sucic 6,5 – Dal 55′ Zielinski 6,5
- Dimarco 7
- TOP Lautaro 7,5 – Doveva sbloccarsi in campionato e ci riuscito. Una fame di gol non comune, raggiunge Mazzola al quarto posto della classifica marcatori all time dell’Inter. Esce tra gli applausi e i cori meritati di tutto San Siro.
- Bonny 7
- All.Chivu 7
LAZIO
- Provedel 6
- Lazzari 5 – 68′ L.Pellegrini 6
- Gila 5
- Romagnoli 6 – 75′ Provstgaard s.v.
- Marusic 5
- FLOP Guendouzi 5 – Di solito è sempre una presenza ingombrante per gli avversari, stasera invece è stato un fantasma.
- Cataldi 5,5 – 65′ Vecino 5,5
- Basic 6
- Isaksen 6 – 65′ Noslin 5,5
- FLOP Dia 4 – Intimidito da Acerbi. Per tutta la partita è come un uccellino in gabbia. Dal 65′ Pedro 6,5
- TOP Zaccagni 7 – Prende palla, punta e va: per fermarglo devi solo commettere fallo. I tre gialli dell’Inter li ‘conquista’ tutti lui.
- All.Sarri 5,5
- Arbitro Manganiello 6
Tabellino Inter-Lazio 2-0
MARCATORI: 2′ Lautaro, 60′ Bonny
INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (55′ Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (80′ Frattesi), Sucic (55′ Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez (71′ Thuram), Bonny (80′ Pio Esposito). All.: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (68′ L.Pellegrini), Gila, Romagnoli (75′ Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (65′ Vecino), Basic; Isaksen (65′ Noslin), Dia (65′ Pedro), Zaccagni. All.: Sarri
ARBITRO: Manganiello
Gli ammoniti sono stati Sarri, Akanji, Sucic, Dumfries e Zaccagni. 80mila gli spettatori.