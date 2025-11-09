Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-0: Calhanoglu disegna calcio, Dia ingabbiato da Acerbi

Foto dell'autore

Voti, top e flop del posticipo della undicesima giornata di Serie A

L’Inter batte la Lazio e raggiunge la Roma in vetta alla classifica a due settimane dal derby col Milan. Super Calhanoglu, nei biancocelesti si salva Zaccagni.

Calhanoglu in Inter-Lazio
PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-0: Calhanoglu disegna calcio, Dia ingabbiato da Acerbi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Inter-Lazio

INTER

  • Sommer 6
  • Akanji 6,5
  • Acerbi 7,5
  • Bastoni 7
  • FLOP Dumfries 5,5 – Troppi errori e mai incisivo. Un po’ acciaccato, resiste fino a inizio ripresa. Dal 55′ Carlos Augusto 6,5
  • Barella 6,5
  • TOP Calhanoglu 8 – Il turco disegna calcio e dà anche una grande mano in fase di interdizione. Partita da giocatore di livello mondiale.
  • Sucic 6,5 – Dal 55′ Zielinski 6,5
  • Dimarco 7
  • TOP Lautaro 7,5 – Doveva sbloccarsi in campionato e ci riuscito. Una fame di gol non comune, raggiunge Mazzola al quarto posto della classifica marcatori all time dell’Inter. Esce tra gli applausi e i cori meritati di tutto San Siro.
  • Bonny 7
  • All.Chivu 7

LAZIO

  • Provedel 6
  • Lazzari 5 – 68′ L.Pellegrini 6
  • Gila 5
  • Romagnoli 6 – 75′ Provstgaard s.v.
  • Marusic 5
  • FLOP Guendouzi 5 – Di solito è sempre una presenza ingombrante per gli avversari, stasera invece è stato un fantasma.
  • Cataldi 5,5 – 65′ Vecino 5,5
  • Basic 6
  • Isaksen 6 – 65′ Noslin 5,5
  • FLOP Dia 4 – Intimidito da Acerbi. Per tutta la partita è come un uccellino in gabbia. Dal 65′ Pedro 6,5
  • TOP Zaccagni 7 – Prende palla, punta e va: per fermarglo devi solo commettere fallo. I tre gialli dell’Inter li ‘conquista’ tutti lui.
  • All.Sarri 5,5

 

  • Arbitro Manganiello 6

Tabellino Inter-Lazio 2-0

MARCATORI: 2′ Lautaro, 60′ Bonny

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (55′ Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (80′ Frattesi), Sucic (55′ Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez (71′ Thuram), Bonny (80′ Pio Esposito). All.: Chivu

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (68′ L.Pellegrini), Gila, Romagnoli (75′ Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (65′ Vecino), Basic; Isaksen (65′ Noslin), Dia (65′ Pedro), Zaccagni. All.: Sarri

ARBITRO: Manganiello
Gli ammoniti sono stati Sarri, Akanji, Sucic, Dumfries e Zaccagni. 80mila gli spettatori.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie