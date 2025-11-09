PAGELLE E TABELLINO Bologna-Napoli 2-0: Cambiaghi show, Politano e Hojlund che confusione

Le pagelle e il tabellino del match tra i rossoblu e gli azzurri Campioni d’Italia: ecco i top e flop della gara del Dall’Ara
Le pagelle di Bologna-Napoli
BOLOGNA
Top Cambiaghi 7,5 – Di nome e di fatto, Cambiaghi cambia la partita. Incubo di Di Lorenzo, showman indiscusso.
Flop – Nessuno
- Skorupski s.v. (Pessina 6,5)
- Holm 6,5
- Lucumi 7
- Heggem 6
- Miranda 7
- Pobega 6,5 (Moro s.v.)
- Ferguson 6,5
- Orsolini 7 (Casale s.v.)
- Odgaard 6 (Bernardeschi 6,5)
- Rowe (Cambiaghi 7,5)
- Dallinga 7
- Italiano 7
NAPOLI
Top – Nessuno
Flop Hojlund 4,5 – Semplicemente un fantasma. Ha iniziato benissimo il suo percorso in azzurro, ma chi è davvero Rasmus? Anche al Manchester United ha fatto fatica. Deve svoltare. Così non aiuta il Napoli. Zero tiri in porta. Per un centravanti che gioca novanta minuti è inammisibile.
- Milinkovic-Savic
- Di Lorenzo 4,5
- Rrahmani 4,5
- Buongiorno 4,5 (Juan Jesus 6)
- Gutierrez 5 (Olivera 6)
- Anguissa 5
- Lobotka 5
- McTominay 5,5 (Lucca s.v)
- Politano 4,5 (Neres 5,5)
- Hojlund 4,5
- Elmas 4,5 (Noa Lang 6)
- Conte 4,5
Il tabellino di Bologna-Napoli
Marcatori: 50′ Dallinga, 66′ Lucumì
Bologna (4-2-3-1): Skorupski (8′ Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (81′ Moro); Orsolini (81′ Casale), Odgaard (61′ Bernardeschi), Rowe (45′ Cambiaghi); Dallinga
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay (81′ Lucca); Politano (67′ Neres), Hojlund, Elmas (67′ Noa Lang)
Ammoniti: Hojlund (N), Noa Lang (N), Orsolini (B)
Arbitro: Chiffi; assistenti: Bercigli e Yoshikawa; IV: Sozza; VAR: Meraviglia e Massa
Note: 5′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo