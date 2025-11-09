PAGELLE E TABELLINO Bologna-Napoli 2-0: Cambiaghi show, Politano e Hojlund che confusione

Le pagelle e il tabellino del match tra i rossoblu e gli azzurri Campioni d’Italia: ecco i top e flop della gara del Dall’Ara

Le pagelle di Bologna-Napoli

BOLOGNA

Top Cambiaghi 7,5 – Di nome e di fatto, Cambiaghi cambia la partita. Incubo di Di Lorenzo, showman indiscusso.

Flop – Nessuno

Skorupski s.v. (Pessina 6,5)

Holm 6,5

Lucumi 7

Heggem 6

Miranda 7

Pobega 6,5 (Moro s.v.)

Ferguson 6,5

Orsolini 7 (Casale s.v.)

Odgaard 6 (Bernardeschi 6,5)

Rowe (Cambiaghi 7,5)

Dallinga 7

Italiano 7

NAPOLI

Top – Nessuno

Flop Hojlund 4,5 – Semplicemente un fantasma. Ha iniziato benissimo il suo percorso in azzurro, ma chi è davvero Rasmus? Anche al Manchester United ha fatto fatica. Deve svoltare. Così non aiuta il Napoli. Zero tiri in porta. Per un centravanti che gioca novanta minuti è inammisibile.

Milinkovic-Savic

Di Lorenzo 4,5

Rrahmani 4,5

Buongiorno 4,5 (Juan Jesus 6)

Gutierrez 5 (Olivera 6)

Anguissa 5

Lobotka 5

McTominay 5,5 (Lucca s.v)

Politano 4,5 (Neres 5,5)

Hojlund 4,5

Elmas 4,5 (Noa Lang 6)

Conte 4,5

Il tabellino di Bologna-Napoli

Marcatori: 50′ Dallinga, 66′ Lucumì

Bologna (4-2-3-1): Skorupski (8′ Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (81′ Moro); Orsolini (81′ Casale), Odgaard (61′ Bernardeschi), Rowe (45′ Cambiaghi); Dallinga

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay (81′ Lucca); Politano (67′ Neres), Hojlund, Elmas (67′ Noa Lang)

Ammoniti: Hojlund (N), Noa Lang (N), Orsolini (B)

Arbitro: Chiffi; assistenti: Bercigli e Yoshikawa; IV: Sozza; VAR: Meraviglia e Massa

Note: 5′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo