PAGELLE E TABELLINO Bologna-Napoli 2-0: Cambiaghi show, Politano e Hojlund che confusione

Le pagelle e il tabellino del match tra i rossoblu e gli azzurri Campioni d’Italia: ecco i top e flop della gara del Dall’Ara

Le pagelle di Bologna-Napoli

BOLOGNA

Top Cambiaghi 7,5 – Di nome e di fatto, Cambiaghi cambia la partita. Incubo di Di Lorenzo, showman indiscusso.
Flop – Nessuno

  • Skorupski s.v. (Pessina 6,5)
  • Holm 6,5
  • Lucumi 7
  • Heggem 6
  • Miranda 7
  • Pobega 6,5 (Moro s.v.)
  • Ferguson 6,5
  • Orsolini 7 (Casale s.v.)
  • Odgaard 6 (Bernardeschi 6,5)
  • Rowe  (Cambiaghi 7,5)
  • Dallinga 7
  • Italiano 7

NAPOLI

Top – Nessuno
Flop Hojlund 4,5 – Semplicemente un fantasma. Ha iniziato benissimo il suo percorso in azzurro, ma chi è davvero Rasmus? Anche al Manchester United ha fatto fatica. Deve svoltare. Così non aiuta il Napoli. Zero tiri in porta. Per un centravanti che gioca novanta minuti è inammisibile.

  • Milinkovic-Savic
  • Di Lorenzo 4,5
  • Rrahmani 4,5
  • Buongiorno 4,5 (Juan Jesus 6)
  • Gutierrez 5 (Olivera 6)
  • Anguissa 5
  • Lobotka 5
  • McTominay 5,5 (Lucca s.v)
  • Politano 4,5 (Neres 5,5)
  • Hojlund 4,5
  • Elmas 4,5 (Noa Lang 6)
  • Conte 4,5

Il tabellino di Bologna-Napoli

Marcatori: 50′ Dallinga, 66′ Lucumì

Bologna (4-2-3-1): Skorupski (8′ Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (81′ Moro); Orsolini (81′ Casale), Odgaard (61′ Bernardeschi), Rowe (45′ Cambiaghi); Dallinga

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay (81′ Lucca); Politano (67′ Neres), Hojlund, Elmas (67′ Noa Lang)

Ammoniti: Hojlund (N), Noa Lang (N), Orsolini (B)
Arbitro: Chiffi; assistenti: Bercigli e Yoshikawa; IV: Sozza; VAR: Meraviglia e Massa
Note: 5′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo

