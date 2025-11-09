Il tecnico resta a rischio esonero: decisiva la prossima partita

“Se qualcuno crede che va bene come stiamo facendo, per me può finire qui”

Esonero scongiurato, esonero in vista. Nonostante infatti la ‘conferma’ o pseudo tale del suo presidente, la posizione del tecnico rimane molto traballante. Tanto che per il suo futuro, per la permanenza o meno, potrebbe essere decisiva la partita di oggi.

“Mi auguro ci sia una sterzata e un cambiamento. Se qualcuno crede che va bene come stiamo facendo, per me può finire qui. Ultimatum con il Monza? No, sappiamo che sono gare proibitive“. Così Sebastiani a ‘Tg8’ dopo la debacle casalinga del suo Pescara contro il Palermo di Pippo Inzaghi.

Il numero uno del club abruzzese ha escluso un ribaltone in caso di ulteriore ko in Brianza, contro il Monza, ma se dovesse arrivare un’altra pesante sconfitta, cioè se mancasse ancora di nuovo una reazione da parte della squadra, ecco che il licenziamento di Vivarini diventerebbe pressoché inevitabile.

Pescara, Sebastiani lo conferma ma Vivarini resta a rischio

Un licenziamento, eventualmente, per cercare di dare una sterzata a una stagione fin qui a dir poco negativa per il neopromosso Pescara, ora con soli 8 punti in classifica, praticamente uno solo in più del fanalino di coda Sampdoria. Fonti locali sono convinti: la gara col Monza, al di là delle parole di Sebastiani, sarà decisiva per Vivarini.