DIRETTA Serie A, Roma-Udinese: le formazioni Ufficiali LIVE

La Roma ospita l’Udinese nel primo posticipo domenicale valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 6 punti in favore dei capitolini che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.

Reduci dal successo in Europa League a Glasgow contro i Rangers, i giallorossi di Gian Piero Gasperini vogliono tornare a vincere anche entro i confini italiani. C’è da voltare pagina dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Milan e arrivare alla sosta per le Nazionali con 3 punti che ne rilancino le ambizioni di altissima classifica.

I bianconeri di Kosta Runjaic, che a loro volta vengono dalla vittoria sull’Atalanta, puntano ad ottenere un altro scalpo di lusso con lo scopo di avvicinarsi alla zona coppe europee. Un anno fa, su questo stesso campo, i capitolini ebbero la meglio con il risultato di 3-0 per effetto dei gol di Dovbyk, Dybala su rigore e Baldanzi.

Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Udinese live in tempo reale.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan punti 22; Inter*, Bologna e Roma* 21; Juventus 19; Como 18; Sassuolo 16; Lazio* e Udinese* 15; Cremonese e Torino 14 Atalanta 13; Cagliari e Lecce 10; Pisa 9; Parma 8; Genoa 7; Verona 6, Fiorentina 5.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Bologna sabato 22 novembre ore 15; Cremonese-Roma domenica 23 novembre ore 15.