DIRETTA Serie A, Inter-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

Si chiude l’undicesima giornata del campionato di Serie A con una delle partite più attese di questo turno

Dopo le partite giocate tra venerdì, sabato e questo pomeriggio, ultimo atto di questa tornata della Serie A prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

L’Inter padrona di casa, guidata in panchina da Cristian Chivu, si presenta a questo appuntamento dopo le vittorie, entrambe sofferte, in Champions League e quella di Verona in campionato.

Di contro, la Lazio dell’allenatore Maurizio Sarri, è reduce dalla vittoria, la seconda nelle ultime tre partite, interna contro il Cagliari di Pisacane che l’ha rilanciata in classifica.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Roma punti 24; Napoli e Milan 22; Inter*, Bologna 21; Juventus 19; Como 18; Sassuolo 16; Lazio* e Udinese 15; Cremonese e Torino 14 Atalanta 13; Cagliari e Lecce 10; Pisa 9; Parma 8; Genoa 7; Verona 6, Fiorentina 5.

*una partita in meno