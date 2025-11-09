DIRETTA Serie A, Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e gli azzurri di Conte e quello del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di De Rossi e i viola di Vanoli in tempo reale

Il Napoli e la Fiorentina fanno visita nell’ordine al Bologna e al Genoa nelle gare domenicali valide per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Chiffi di Padova e Guida di Torre Annunziata.

Da una parte, allo stadio ‘Renata Dall’Ara’, gli azzurri di Antonio Conte vogliono tornare a vincere dopo i due pareggi senza reti contro il Como e in Champions contro l’Eintracht Francoforte. L’obiettivo è conquistare i 3 punti per riprendersi il primo posto. I rossoblu di Vincenzo Italiano, che a loro volta vengono dallo 0-0 in Europa League contro il Brann Bergen, puntano al bottino pieno per iscriversi alla lotta al quarto posto. La scorsa stagione felsinei e partenopei impattarono sull’1-1 coi gol di Anguissa e Ndoye.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Luigi Ferraris’, i rossoblu del nuovo tecnico Daniele De Rossi (che salta l’esordio per squalifica) vogliono dare seguito al successo di lunedì contro il Sassuolo per uscire dalla zona retrocessione. Anche i viola hanno cambiato guida tecnica, affidandosi a Paolo Vanoli dopo la breve parentesi con Galloppa in Conference contro il Mainz. Caccia alla prima vittoria per lasciare l’ultimo posto in classifica. Un anno fa i gigliati si imposero col risultato di 1-0 grazie alla rete di Gosens.

Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederle in tv

Entrambe le partite saranno trasmesse in televisione e saranno visibili in streaming su tutti i dispositivi in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Bologna e Napoli e tra Genoa e Fiorentina live in tempo reale.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertson, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Milan punti 22; Inter* e Roma* 21; Juventus 19: Bologna* e Como 18; Sassuolo 16; Lazio* e Udinese* 15; Cremonese e Torino 14 Atalanta 13; Cagliari e Lecce 10; Pisa 9; Parma 8; Genoa* e Verona 6, Fiorentina* 4.

*una partita in meno