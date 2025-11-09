DIRETTA Serie A, Atalanta-Sassuolo 0-0: Idzes salva sulla linea! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i neroverdi di Grosso in tempo reale

L’Atalanta ospita il Sassuolo a Bergamo nel lunch match domenicale valido per la 11esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 13 punti che sarà diretta dall’arbitro Crezzini della sessione di Siena.

Reduci dalla bella vittoria in Champions League contro il Marsiglia, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali. Puntellata la panchina a meno di colpi di scena, il tecnico croato vuole conquistare il bottino pieno per risalire la classifica dopo la sconfitta rimediata lo scorso week end contro l’Udinese.

Discorso simile per i neroverdi di Fabio Grosso, che a loro volta vengono dal ko interno contro il Genoa. Lo scopo è di tornare a casa con un risultato positivo per tenere a distanza la zona retrocessione. L’ultimo precedente ufficiale su questo campo risale a febbraio del 2024, quando gli orobici si imposero col punteggio di 3-0 grazie ai gol di Pasalic, Koopmeiners e Bakker.

Atalanta-Sassuolo, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su tablet, smartphone e pc solamente sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra Atalanta e Sassuolo live in tempo reale.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Fadera. All. Grosso

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan* 22; Inter e Roma 21; Juventus* 19: Bologna e Como* 18; Lazio e Udinese 15; Cremonese* e Torino* 14 Atalanta e Sassuolo 13; Cagliari* e Lecce* 10; Pisa* 9; Parma* 8; Genoa* e Verona* 6, Fiorentina 4.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20:45; Sassuolo-Pisa lunedì 24 novembre ore 20:45.