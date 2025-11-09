Atalanta
Dimissioni in Serie A, salta un’altra panchina: Motta dopo la sosta?

Foto dell'autore

Sta per saltare un’altra panchina in Serie A, Thiago Motta (e non solo) dopo la sosta. Tutti gli aggiornamenti

Si va verso un altro ribaltone in panchina in Serie A. Dopo Tudor, Vieira e Pioli, un’altra sconfitta pesantissima rischia di costare cara all’allenatore.

Thiago Motta
Thiago Motta torna in Serie A: scelta la nuova panchina dopo la sosta (Foto ANSA) – Calciomercato.it

L’Atalanta è crollata per 0-3 contro il Sassuolo nel match casalingo delle 12:30. La panchina di Ivan Juric, in vista della sosta per le Nazionali, è così a fortissimo rischio. La dirigenza della Dea potrebbe infatti decidere per il cambio immediato sfruttando le due settimane di pausa. In attesa delle restanti partite, l’Atalanta è tredicesima in classifica con solo 13 punti raccolti nelle prime 13 giornate, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e le ultime 2 sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo.

Il colpo sul campo del Marsiglia potrebbe non bastare a Juric. Anche i tifosi chiedono a gran voce il suo addio, con Thiago Motta e Palladino in prima fila per la successione.

Atalanta, via Juric: il possibile sostituto in panchina

“Indegni. Juric dimettiti!”, si legge sui social. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Oltre a Thiago Motta e Palladino, che sono oggi i favoriti, rimangono valide per l’Atalanta anche le alternative Mancini, Postecoglou e Hutter. Si attende ora solo la decisione della società sul futuro di Ivan Juric.

