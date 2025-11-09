“Dimissioni Conte”: caos Napoli dopo il ko di Bologna

Situazione di crisi in casa azzurra dopo la sconfitta contro i rossoblù: nel mirino il tecnico

Il Napoli cade per la terza volta in campionato, sempre in trasferta. Dopo i ko contro Milan e Torino, gli azzurri vengono sconfitti anche a Bologna, con un netto 2-0.

I campioni d’Italia in carica vengono dunque raggiunti proprio dal Milan in un campionato che non sembra ancora aver trovato un padrone. Nel frattempo la sconfitta del Dall’Ara ha scatenato i tifosi partenopei. E nel mirino, più di chiunque altro, c’è Antonio Conte. I tifosi non sono certamente soddisfatti dei risultati ottenuti nelle ultime gare, sia in campionato che in Champions. E proprio in campionato, alla ripresa, il Napoli dovrà affrontare nell’ordine Atalanta, Roma e Juventus.

Intanto, su X, il coro dei tifosi è unanime e la richiesta una sola: “Dimissioni”. Critiche pesanti in merito a quella che è la gestione della partita, il modo di giocare della squadra e i risultati ottenuti. “Fa più bella figura a dimettersi”, “Non si può più proseguire”, “Che schifo” sono alcuni dei commenti.

#Conte dai,dimissioni,inventati qualcosa,tu non sei un allenatore di calcio sei l’anticalcio. Il #Bologna asfalta letteralmente il #Napoli Perdere lo scorso anno lo scudetto contro questa squadra da centro classifica è allucinante.@pisto_gol @Carloalvino saluta la Roma capolista. — 𝑳𝒖𝒊𝒔💯 (@luis_revenge) November 9, 2025

#BolognaNapoli se Conte ha le palle che dice, da le dimissioni. #ForzaNapolisempre — Mauco (@mauco971) November 9, 2025

Conte dimettiti fai più bella figura — liberi&libero (@LiberiLibero) November 9, 2025

Come caxxo fate a difendere l’indifendibile !!#BolognaNapoli — El 4-3-3 ⚽ (@Naples___) November 9, 2025

#BolognaNapoli ma che stronzate si inventerà Conte a fine partita? Dimettiti, inizio Novembre e la squadra è a pezzi. — Name (@desprolijoeyp) November 9, 2025

C’è anche chi avrebbe già individuato il sostituto: “Prendiamo Palladino prima che lo faccia l’Atalanta”. C’è chi invece implora un intervento di De Laurentiis: “Fatti sentire”.

Non vinciamo un big match#BolognaNapoli — Giuseppe (@Peppe_FN) November 9, 2025

Antonio #Conte rassegni pure le dimissioni stasera. Inammissibile una figura di merda del genere dopo 300 milioni investiti in due sessioni di mercato. Il Bologna manco ci arriva a 300 milioni di valore. Assurdo. Raus. #BolognaNapoli — Armando Coppola (@armcopp) November 9, 2025

Dopo questa partita mi aspetto le dimissioni di Antonio #Conte , squadra messa male in campo per l ennesima volta e gioco inesistente. Chiedete scusa a @Erfaina1988 #Bologna #BolognaNapoli #Napoli #SerieA — TUDORIANO DI TITANIO (@LHSK_4) November 9, 2025

C’è quindi chi chiede le dimissioni a gran voce e chi invece si domanda “Quali scuse si inventerà?”. Fatto sta che la situazione in casa Napoli non pare affatto positiva.