PAGELLE E TABELLINO JUVE-TORINO 0-0: Disastro Thuram e Locatelli, Koopmeiners il migliore, top Di Gregorio

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Torino 0-0 a cura dell’inviato di Calciomercato.it allo Stadium: un disastro a centrocampo con Thuram e Locatelli, Koopmeiners nella sua forma migliore e lampi di Zhegrova

Non certo il più spettacolare dei derby della Mole, con poche emozioni nel primo tempo e qualche squillo in più nella ripresa. Se nella prima frazione è un assolo bianconero, nel secondo tempo sono i granata ad andare più vicini alla rete.

JUVENTUS

TOP Koopmeiners 7: la migliore prova nel ruolo di braccetto. Oltre ad aver esercitato con attenzione i compiti difensivi, contro il Torino si è spinto spesso in avanti con coraggio.

FLOP Locatelli e Thuram 5: dovrebbero essere il cervello e il polmone della squadra, ma creano più confusione che altro. Sono loro due a ingolfare la macchina e la manovra bianconera, complicando terribilmente il lavoro di Luciano Spalletti.

Di Gregorio: 7

Kalulu: 6

Rugani: 6 (46′ Gatti 5.5)

Koopmeiners: 7

McKennie: 5.5

Locatelli: 5 (86′ Adzic s.v.)

Thuram: 5

Cambiaso: 5.5

Conceicao: 6 (64′ Zhegrova 6.5)

Yildiz: 6 (84′ Openda s.v.)

Vlahovic: 6 (64′ David 5.5)

All. Luciano Spalletti: 6

TORINO

Paleari: 6.5

Ismajili: 7 (87′ Tameze s.v)

Maripan: 6.5

Coco: 6

Pedersen: 6

Casadei: 5.5

Ilic: 5.5 (46′ Asllani 5.5)

Lazaro: 6

Vlasic: 5 (79′ Anjorin

Ngonge: 5 (46′ Adams 6)

Simeone: 6.5 (79′ Zapata s.v.)

All. Colucci: 6

Arbitro Luca Zufferli: 6

Juve-Torino, il tabellino e le formazioni ufficiali

Juventus-Torino 0-0:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone. All. Colucci (Baroni squalificato)



Spettatori: 41.366