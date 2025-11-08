Juve-Torino, Baroni in conferenza: “Cairo si è congratulato, Juve di Spalletti papabile per lo scudetto”

Marco Baroni ha commentato il pareggio nel derby tra Juventus e Torino in conferenza stampa: “All’intervallo ho chiesto più coraggio e la squadra ha fatto molto bene”

Per la prima volta nell’era Cairo il Torino non perde il primo derby stagionale, la firma ce la mette Marco Baroni, anche se guardando la partita dalla tribuna a causa della squalifica.

Di seguito la conferenza stampa completa dell’allenatore del Torino dopo il derby contro la Juventus terminato a reti inviolate.

INTERVALLO – “Nel primo tempo siamo stati un po’ attendisti, nell’intervallo ho chiesto di rientrare con più coraggio e di andare più in avanti. La squadra nel secondo tempo ha fatto molto bene e Di Gregorio ha fatto un gol con quella parata su Adams. Abbiamo margini di miglioramento e li faremo tutti insieme”

CARATTERISTICHE – “Abbiamo preso tanti giocatori che venivano da annate in cui giocavano poco e per trovare la continuità ci vuole tempo”

PALEARI – “È un capitano per comportamento, dedizione e per come fa lavorare i difensori. A me non piace parlare di gerarchie in una squadra, è una mancanza di rispetto per i giocatori, tutti possono trovarsi lo spazio attraverso il lavoro. Compreso Israel”

DUVAN ZAPATA – “Sta rientrando, avrebbe bisogno di minutaggio, ma io ho in campo dei ragazzi bravi. Lui è un professionista esemplare, un modello per la squadra”

SCUDETTO – “Per me la Juventus di Spalletti è una squadra papabile per lo scudetto”

TUDOR E SPALLETTI – “Io sono dell’avviso che anche Tudor abbia fatto un bel lavoro e adesso Luciano Spalletti può fare molto bene”

CAIRO – “Il presidente Cairo è venuto negli spogliatoi a fine partita e si è complimentato con i ragazzi”