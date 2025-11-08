Atalanta
Juve, ennesima ‘Spallettata’: hanno trovato il nuovo Brozovic

Alla squadra serve un volto che possa dirigere al meglio la linea mediana, come accadde con il croato all’Inter: ecco di chi si tratta

‘Nuova’ Juventus in costruzione, sotto l’egida di Luciano Spalletti. Il tecnico sta cercando nuove soluzioni per alzare l’asticella, per il momento senza ricorrere al mercato. E forse ha maturato un’idea potenzialmente vincente. Ne abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con Riccardo Meloni e Carlo Roscito. La carta a sorpresa del tecnico bianconero è Fabio Miretti schierato alla Marcelo Brozovic a centrocampo.

Luciano Spalletti
Juve, ennesima ‘Spallettata’: hanno trovato il nuovo Brozovic – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Pochi giorni fa, dopo l’assenza per infortunio, finalmente l’esordio stagionale per il centrocampista, su cui la Juventus ha deciso di puntare. 12 minuti contro lo Sporting sono stati, è vero, un campione limitato, ma la pulizia di gioco di Miretti ha colpito. E anche la sua propensione a cercare e realizzare giocate non banali, guardando sempre in avanti, può essere interessante. Può essere lui la reale alternativa a Locatelli, che come sappiamo non rientra nell’ideale di Spalletti come ‘play’ davanti alla difesa.

Si va insomma verso il sovvertimento di gerarchie predefinite, anche perché Spalletti sembra intenzionato a dare maggiore spazio anche ad Adzic. Per quanto riguarda nuovamente Miretti, i pareri della tifoseria della Juventus rimangono piuttosto contrastanti, ma il club crede molto in lui e a questo punto si può presumere davvero che il prodotto delle giovanili bianconere possa lanciarsi verso una nuova fase della sua carriera.

