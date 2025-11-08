Gol del Milan da annullare? Spinta non punita: è già bufera

La natura dell’azione che ha permesso ai rossoneri di passare in vantaggio al “Tardini”: subito polemiche vibranti

Primo tempo letteralmente dominato dal Milan allo Stadio Tardini. Dopo l’iniziale fase di stallo, i rossoneri sono stati molto bravi prima a sbloccare la contesa con un fendente di Alexis Saelemaekers sul quale Suzuki non sembra essere esente da responsabilità per poi arrotondare il risultato con il rigore di Rafa Leao.

Non poche polemiche – però – ha propiziato la decisione di Di Bello di non annullare la prima rete dei rossoneri. Ad inizio azione, infatti, Pavlovic sullo slancio si divincola dalla marcatura di Keita spingendo il jolly del Parma con le due mani; dopo qualche secondo il pallone è arrivato proprio all’esterno belga che accentrandosi sul suo piede forte ha gelato Suzuki con un fendente all’angolino.

Parma-Milan, dubbi sul gol di Saelemaekers: ecco cosa è successo

Non essendoci stata inversione di possesso, il VAR sarebbe potuto intervenire richiamando Di Bello al più classico dell’On Field Review. Assolutamente controverso, comunque, l’episodio in questione. Il commentatore tecnico arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha spiegato ad esempio come la spinta a due mani ci sia, aggiungendo però come fosse molto difficile per il VAR intervenire. Inevitabile lo strascico di commenti sui social in merito all’azione in questione:

Ad ogni modo, il Parma sarà chiamato ad alzare i giri del motore per non veder scivolare una partita che si è messa subito sui binari sbagliati per i ducali.