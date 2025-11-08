DIRETTA Serie A, derby Juventus-Torino 0-0 | Occasione per Conceicao LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla stracittadina tra bianconeri e granata

Il palinsesto della undicesima giornata di Serie A del sabato all’ora dell’aperitivo prevede l’atteso derby della Mole tra Juventus e Torino. Una prima assoluta sia per Luciano Spalletti che per Marco Baroni, con quest’ultimo che non potrà tuttavia essere in panchina perché squalificato.

Reduce dal pareggio in Champions League contro lo Sporting Club de Portugal, l’ex commissario tecnico dell’Italia proverà a centrare il suo secondo successo in campionato su due partite. Per riuscirci, l’allenatore di Certaldo ha chiesto ai suoi di non prendere sottogamba una squadra in salute.

Grazie al 2-2 in rimonta contro il Pisa, i granata hanno collezionato il quinto risultato utile consecutivo e non vogliono fermarsi sul più bello, anche perché la vittoria al Derby manca addirittura dal 26 aprile del 2015 (2-1).

In caso di successo, il Toro si porterebbe a soli due punti di distanza dalle Zebre, mentre un trionfo bianconero proietterebbe la Juve al secondo posto insieme a Inter, Milan e Roma. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI derby Juventus-Torino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone. All. Colucci (Baroni squalificato)

ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 22; Inter, Milan e Roma 21; Bologna, Juventus e Como* 18; Lazio e Udinese 15; Cremonese* 14 Atalanta, Torino e Sassuolo 13; Cagliari* e Lecce* 10; Pisa* 9; Parma 7; Genoa* e Verona* 6, Fiorentina 4.