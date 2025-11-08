Allegri mastica amaro: “Due punti buttati, siamo stati un po’ polli”

Le parole dell’allenatore rossonero nel post partita della sfida del ‘Tardini’: ecco quanto dichiarato

Amaro in bocca per il Milan che sciupa il doppio vantaggio maturato grazie alle reti di Saelemaekers e Leao e si fa raggiungere dal Parma. Gli uomini di Cuesta hanno avuto il merito di non essere mai usciti dalla partita riuscendo a ritagliarsi le occasioni giuste; partita dai due volti analizzata da Massimiliano Allegri nella consueta intervista post partita ai microfoni di Sky. Ecco le parole del tecnico livornese:

DUE PUNTI BUTTATI – “Sì, lo sono perché comunque in quel momento lì dell’1-2 si poteva far meglio. Una volta rientrati in campo, eravamo imbambolati: abbiamo subito tre azioni prima del pari poi abbiamo ripreso a giocare avendo tre palle gol importanti non riuscendo a concretizzarle. Non si devono subire gol del genere a pochi minuti dalla fine del primo tempo; ti ritrovi in vantaggio, non hai concesso niente e poi ti viene un po’ di paura. Dopo il gol fatto, loro sono entrati con più forza; noi avremmo dovuto continuare a giocare con più forza”.

ESTUPINAN E DIFETTI DELLA SQUADRA – “Estupinan rientrava da un infortunio, poi ha salvato il gol del 3-2: dobbiamo crescere tutti, in quel momento lì era necessario fare battaglia. La cosa su cui bisogna assolutamente crescere è il fatto che siamo stati un po’ polli. Tra Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto solo due punti”.

CENTROCAMPO – “Non eravamo compatti. Passavano palloni con una facilità estrema: in quel momento non si può giocare, ci sta, ma non devi prendere gol: bisognava continuare a battagliare, a fare un po’ di guerra in area e poi riprendere a giocare”.

LEAO – “Alla fine ha fatto anche il centravanti; detto questo, stasera abbiamo avuto tante occasioni. Anche nel primo tempo avremmo potuto fare meglio nella gestione della palla. Bisogna crescere nella lettura delle partite così come quando c’era da battagliare”.