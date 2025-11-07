Atalanta
Nuovo bomber Juve: deciso lo scambio a gennaio

Nel reparto offensivo della squadra di Spalletti, avvicendamento in arrivo: l’affare che può accontentare tutti

Dopo la vittoria con la Cremonese e il pari in Champions con lo Sporting, altro appuntamento importante per la Juventus, attesa dal derby col Torino. Occasione per mettere punti in cascina e tenersi a contatto con le prime posizioni della classifica, prima del mercato invernale. Ci saranno innesti solo in caso di uscite, tra i bianconeri, e la soluzione può essere lo scambio tra Jonathan David e Joshua Zirzkee.

Il rendimento del canadese non è stato all’altezza delle aspettative, già da alcuni giorni si parla di un suo possibile addio a metà stagione. Le pretendenti non mancano, l’ipotesi più funzionale può essere proprio quella di uno scambio, così come ipotizzato dalla redazione di Calciomercato.it nel suo tradizionale sondaggio giornaliero.

Tra le alternative proposte, i nostri utenti hanno riservato la maggioranza dei voti all’eventuale arrivo di Zirkzee dal Manchester United al suo posto (47,6% delle preferenze). Le altre ipotesi non hanno convinto particolarmente: 23,8% dei voti per Raspadori, ancora meno per Richarlison e per Gimenez del Milan. L’olandese, del resto, è al di fuori dei piani dei ‘Red Devils’ e gradirebbe il ritorno in Italia, dove per caratteristiche potrebbe essere un giocatore più funzionale per Spalletti.

