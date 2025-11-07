Nuovo bomber Juve: deciso lo scambio a gennaio

Nel reparto offensivo della squadra di Spalletti, avvicendamento in arrivo: l’affare che può accontentare tutti

Dopo la vittoria con la Cremonese e il pari in Champions con lo Sporting, altro appuntamento importante per la Juventus, attesa dal derby col Torino. Occasione per mettere punti in cascina e tenersi a contatto con le prime posizioni della classifica, prima del mercato invernale. Ci saranno innesti solo in caso di uscite, tra i bianconeri, e la soluzione può essere lo scambio tra Jonathan David e Joshua Zirzkee.

Il rendimento del canadese non è stato all’altezza delle aspettative, già da alcuni giorni si parla di un suo possibile addio a metà stagione. Le pretendenti non mancano, l’ipotesi più funzionale può essere proprio quella di uno scambio, così come ipotizzato dalla redazione di Calciomercato.it nel suo tradizionale sondaggio giornaliero.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 💣🇨🇦Jonathan #David potrebbe salutare la #Juve già nel prossimo calciomercato di gennaio. Quale scambio farebbe più comodo ai bianconeri🦓? — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 7, 2025

Tra le alternative proposte, i nostri utenti hanno riservato la maggioranza dei voti all’eventuale arrivo di Zirkzee dal Manchester United al suo posto (47,6% delle preferenze). Le altre ipotesi non hanno convinto particolarmente: 23,8% dei voti per Raspadori, ancora meno per Richarlison e per Gimenez del Milan. L’olandese, del resto, è al di fuori dei piani dei ‘Red Devils’ e gradirebbe il ritorno in Italia, dove per caratteristiche potrebbe essere un giocatore più funzionale per Spalletti.