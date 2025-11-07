Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lookman, addio Atalanta ma resta in Serie A: Inter beffata dall’altra big

Foto dell'autore

Le ultime sul nigeriano tornato da poco dopo a pieno regime un’estate a dir poco turbolenta

Lookman in tendenza, ma non grazie a una grande prestazione. Bensì per lo scontro quasi fisico con Juric dopo la sostituzione nel corso della sfida di Champions col Marsiglia di De Zerbi. Scontro che rialimenta le voci circa un possibile addio all’Atalanta nel prossimo calciomercato di gennaio.

Lookman con l'Atalanta
Lookman, addio Atalanta ma resta in Serie A: Inter beffata dall’altra big (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Noi di Calciomercato.it siamo andati dritti al punto. Ai nostri followers X abbiamo chiesto “a chi servirebbe di più in Serie A” nel caso in cui il divorzio con l’Atalanta diventasse realtà nella sessione invernale. Come al solito, quattro le opzioni sul tavolo, con quella rappresentata dal Milan che ha preso meno voti di tutti: il 16,4%.

A sorpresa, ma non troppo, non è stata l’Inter (che ha provato a prenderlo per quasi un’estate intera) ad aggiudicarsi il sondaggio: i nerazzurri hanno conquistato poco più dei cugini rossoneri, il 21,8%.

Come si evince in alto, il sondaggio di CM.IT è stato vinto dalla Juventus. I bianconeri hanno sconfitto, seppur non di molto, la Roma di Gasperini. Per il 34,5%, in Serie A Lookman servirebbe di più a Luciano Spalletti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie