Lookman, addio Atalanta ma resta in Serie A: Inter beffata dall’altra big

Le ultime sul nigeriano tornato da poco dopo a pieno regime un’estate a dir poco turbolenta

Lookman in tendenza, ma non grazie a una grande prestazione. Bensì per lo scontro quasi fisico con Juric dopo la sostituzione nel corso della sfida di Champions col Marsiglia di De Zerbi. Scontro che rialimenta le voci circa un possibile addio all’Atalanta nel prossimo calciomercato di gennaio.

Noi di Calciomercato.it siamo andati dritti al punto. Ai nostri followers X abbiamo chiesto “a chi servirebbe di più in Serie A” nel caso in cui il divorzio con l’Atalanta diventasse realtà nella sessione invernale. Come al solito, quattro le opzioni sul tavolo, con quella rappresentata dal Milan che ha preso meno voti di tutti: il 16,4%.

A sorpresa, ma non troppo, non è stata l’Inter (che ha provato a prenderlo per quasi un’estate intera) ad aggiudicarsi il sondaggio: i nerazzurri hanno conquistato poco più dei cugini rossoneri, il 21,8%.

MOMENTO SONDAGGIO! Tensioni in casa #Atalanta e futuro di nuovo in blico per #Lookman. In caso di addio a gennaio, a chi servirebbe di più in Serie A? — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 6, 2025

Come si evince in alto, il sondaggio di CM.IT è stato vinto dalla Juventus. I bianconeri hanno sconfitto, seppur non di molto, la Roma di Gasperini. Per il 34,5%, in Serie A Lookman servirebbe di più a Luciano Spalletti.