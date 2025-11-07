Atalanta
Frattesi bocciato, due piste Inter. La bugia su Diouf e l’allarme Pio Esposito

Foto dell'autore

Il centrocampista della Nazionale italiana tra i peggiori contro il Kairat. Si cercano acquirenti per il mercato di gennaio

Lazio ultimo scoglio prima della sosta per le Nazionali. L’Inter ci arriva dopo due vittorie ottenute senza brillare contro il Verona in Serie e contro il Kairat Almaty in Champions League. Le pagelle dei quotidiani sportivi così come le mosse di Chivu indicano che c’è un bocciato su tutti: dopo il pareggio dei kazaki, l’unico sostituito è stato Davide Frattesi.

Pio Esposito, Frattesi, Rovella e Saibari: il punto sul mercato dell'Inter
Pio Esposito, Frattesi, Rovella e Saibari – Grafica Calciomercato.it

Il centrocampista romano è sul mercato e si cercano acquirenti (possibilmente all’estero, ma ad oggi piace soprattutto a Juve e Napoli) disposti a pagarlo una trentina di milioni di euro a gennaio. Altro bocciato è Andy Diouf, per lui qualcuno ha ipotizzato un prestito nella sessione invernale, ma non si può fare. Il francese ha già vestito due maglie diverse in questa stagione, avendo giocato la prima giornata di Ligue 1 con il Lens.

A tal proposito l‘articolo 95 comma 2 del NOIF non lascia dubbi: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società“. Quindi può essere prestato soltanto allo stesso Lens o in un club di un campionato che parte con una nuova stagione a gennaio, come in Brasile, Svezia, Norvegia, Giappone o Usa.

In entrata si valutano due tipi di profili, ma potrà arrivarne solo uno: un mediano incontrista come Rovella della Lazio o Frendrup del Genoa. Oppure un trequartista come Saibari del Psv Eindhoven in attesa di capire se il sogno Nico Paz potrà essere realizzato in estate. A proposito di mercato di giugno, Calciomercato.it ha appreso che scout di Bayern Monaco e Barcellona erano a San Siro per osservare il gioiello Pio Esposito.

