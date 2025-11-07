Atalanta
DIRETTA Serie A, Pisa-Cremonese | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Dopo tre giorni dedicati alle coppe europee, si torna in campo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

Sfida molto delicata quella che apre il turno numero undici del massimo campionato italiano: il Pisa ospita la Cremonese, con i grigiorossi che hanno ben otto punti di vantaggio in classifica.

I padroni di casa, guidati in panchina da Alberto Gilardino, si presentano a questo importantissimo appuntamento dopo esterno conquistato sul campo del Torino di Marco Baroni, dopo essere stati sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Moreo.

Di contro, gli ospiti dell’allenatore Davide Nicola, grande ex della partita, sono reduci dalla sconfitta interna patita contro la Juventus del nuovo allenatore Luciano Spalletti: 1-2 il risultato finale, in gol Jamie Vardy.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arena Garibaldi – Romeo Anconetani’ di Pisa.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-CREMONESE

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola. All. Gilardino

CREMONESE (3-5-1-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Faye; Vazquez; Vardy. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 22 punti; Roma, Inter e Milan 21; Bologna e Juventus 18; Como 17; Udinese e Lazio 15; Cremonese 14; Atalanta, Sassuolo e Torino 13; Cagliari e Lecce 9; Parma 7; Pisa e Genoa 6, Verona 5; Fiorentina 4.

