David via dalla Juventus, colpo di scena Spalletti: mercato ribaltato

Luciano Spalletti cambia il mercato della Juventus, triplo colpo di scena: tutti gli aggiornamenti sui bianconeri

Jonathan David sta già facendo parlare di sé in sede di calciomercato. A pochi mesi dal suo arrivo a Torino, a parametro zero dal Lille, l’attaccante canadese è piuttosto chiacchierato in vista delle prossime sessioni.

Luciano Spalletti alla guida della Juventus (Ansa foto) – calciomercato.it

Il centravanti sta faticando e non poco ad imporsi a Torino ed ha finora collezionato soltanto un gol ed un assist in 11 presenze, con circa il 51% dei minuti giocati. Con Eleonora Trotta e Lorenzo Polimanti, nel nuovo appuntamento con ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo fatto il punto sul futuro di Jonathan David e degli altri big bianconeri in bilico in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il canadese non si muoverà a gennaio e potrebbe cambiare radicalmente anche il futuro dei vari Cambiaso, Kostic e Vlahovic, calciatori già rivitalizzati da Luciano Spalletti.

Calciomercato Juve, cambia il futuro dei big

Anche per Vlahovic potrebbero riaprirsi le porte del rinnovo. Alla vigilia di Juve-Sporting, Spalletti ha anche rivelato: “Mi è capitato di parlarci in questi giorni, è felicissimo o sarebbe felicissimo di rimanere qui. Non lo va ad impensierire il fatto che non ha contratto, vuole giocare a calcio e partite belle come queste”

Spalletti batte Allegri, Thiago Motta e Tudor: su Vlahovic ha ragione lui (Ansa Foto) – Calciomercato.it

In entrata, invece, occhi di nuovo puntati su Hjulmand: come anticipato da Calciomercato.it, il centrocampista dello Sporting potrebbe tornare di moda per rinforzare il centrocampo. Luciano Spalletti sta già ribaltando le prossime strategie di mercato della Juventus.

