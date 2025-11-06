Inter, cosa succede con Nico Paz: la verità sullo scambio Frattesi-Locatelli

Le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato

Focus sull’Inter nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. In ottica futura Nico Paz non esce nei radar nerazzurri, anche se l’obiettivo della mezz’ala argentina resta sempre lo stesso: tornare al Real Madrid, che come noto vanta un’opzione di riacquisto (che scade nel 2027) sul cartellino ora di proprietà del Como.

In estate il club degli Hartono ha detto no a una ricca proposta del Tottenham, circa 60 milioni, poiché c’era la volontà di ‘godersi’ il talento del classe 2004 ancora per un’altra stagione. L’ultima, a meno di clamorosi colpi di scena.

Le chance dell’Inter di mettere le mani su Nico Paz sono ridotte al minimo, però mai dire mai nel mercato. Del resto i rapporti col papà-agente sono eccellenti, e se al Real il ragazzo non dovesse trovare spazio…

Scambio Frattesi-Locatelli, Spalletti darebbe l’ok

Restando all’Inter e al centrocampo, in questi giorni è emersa l’indiscrezione secondo cui a gennaio potrebbe prendere quota uno scambio Frattesi-Locatelli con la Juventus. Nel calciomercato nulla è impossibile, ma ad oggi questo rumors non ha trovato conferme.

Certo, Frattesi è particolarmente apprezzato da Spalletti (vedi gli ottimi numeri con la ‘sua’ Nazionale) mentre all’Inter è rimasto relegato al ruolo di riserva. Probabilmente i tifosi della Juve, oltre che Spalletti, questo scambio lo farebbero domattina.