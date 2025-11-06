Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, cosa succede con Nico Paz: la verità sullo scambio Frattesi-Locatelli

Foto dell'autore

Le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato

Focus sull’Inter nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. In ottica futura Nico Paz non esce nei radar nerazzurri, anche se l’obiettivo della mezz’ala argentina resta sempre lo stesso: tornare al Real Madrid, che come noto vanta un’opzione di riacquisto (che scade nel 2027) sul cartellino ora di proprietà del Como.

In estate il club degli Hartono ha detto no a una ricca proposta del Tottenham, circa 60 milioni, poiché c’era la volontà di ‘godersi’ il talento del classe 2004 ancora per un’altra stagione. L’ultima, a meno di clamorosi colpi di scena.

Le chance dell’Inter di mettere le mani su Nico Paz sono ridotte al minimo, però mai dire mai nel mercato. Del resto i rapporti col papà-agente sono eccellenti, e se al Real il ragazzo non dovesse trovare spazio…

Scambio Frattesi-Locatelli, Spalletti darebbe l’ok

Restando all’Inter e al centrocampo, in questi giorni è emersa l’indiscrezione secondo cui a gennaio potrebbe prendere quota uno scambio Frattesi-Locatelli con la Juventus. Nel calciomercato nulla è impossibile, ma ad oggi questo rumors non ha trovato conferme.

Frattesi in Union SG-Inter
Frattesi-Locatelli: la verità (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Certo, Frattesi è particolarmente apprezzato da Spalletti (vedi gli ottimi numeri con la ‘sua’ Nazionale) mentre all’Inter è rimasto relegato al ruolo di riserva. Probabilmente i tifosi della Juve, oltre che Spalletti, questo scambio lo farebbero domattina.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie