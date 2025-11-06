La Roma si rialza in Europa League: Rangers ko 2-0. Per il Bologna solo 0-0 col Brann

I giallorossi passano a Glasgow grazie alle reti di Pellegrini e Soulé, la squadra di Italiano prende un punto giocando 70 minuti in 10

La Roma torna a vincere in Europa dopo due ko brucianti e penalizzanti ai fini della classifica di questa Europa League e in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale. A Glasgow riparte il cammino giallorosso con il 2-0 senza grandi patemi inflitto ai Rangers. Una partita decisa sostanzialmente nel primo tempo con i due gol firmati da Soulé sulla spizzata di Cristante da corner, e poi da Pellegrini sul bell’assist di Dovbyk.

Una prestazione buona, anche se non eccelsa, con qualche occasione concessa di troppo. Ma i tre punti restano meritati per la squadra di Gasperini, che vola a quota 6 punti in 4 partite. Per sperare di rientrare nelle prime otto di punti ne servono almeno altri 8-9 nelle restanti 4 gare. Il riferimento è quello dello scorso anno, proprio i Rangers passarono da ottavi in classifica con 14 punti. La rincorsa è lunga e il margine di errore minimo, ma ancora alla portata.

Nell’altra gara di Europa League invece un po’ di delusione per il Bologna, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Brann. Una partita ovviamente condizionata dall’inferiorità numerica che la squadra di Italiano ha dovuto affrontare per quasi tutta la partita. Al 23′ infatti è stato espulso Lykogiannis per un brutto fallo, non intenzionale ma comunque scomposto con i tacchetti su un avversario. I rossoblù hanno rischiato ma comunque creato diverse occasioni anche in 10, ma il risultato non si è sbloccato. La situazione di classifica del Bologna resta non entusiasmante, con 5 punti in 4 partite. Considerando come si era messa e la buona forma degli avversari, un punto comunque che ci sta.