DIRETTA Europa League, Rangers-Roma e Bologna-Brann | Seguile LIVE

Doppio appuntamento serale per le squadre italiane impegnate nella quarta giornata di Europa League
Dopo tre partite decisamente altalenanti, tornano in campo le due italiane per il quarto turno della fase a campionato della competizione europea.
La Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta sul campo del Milan, arriva a questo appuntamento con tre punti in classifica e due ko consecutivi, contro Lille e Viktoria Plzen.
Di contro, i padroni di casa dei Glasgow Rangers sono desolatamente ultimi in classifica a quota zero punti, tre sconfitta consecutivi, l’ultima sul campo del Brann.
Calciomercato.it vi offre la cronaca del match di ‘Ibrox Stadium’ di Glasgow.
PROBABILI FORMAZIONI RANGERS-ROMA
RANGERS (4-3-3): Butland; Meghoma, Djiga, Souttar, Tavernier; Raskin, Rothwell, Aasgaard; Gassama, Chermiti, Antman. All. Rohl
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini
L’altra gara che seguiremo è quella che vede impegnati il Bologna e il Brann.
I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dalla vittoria esterna conquistata contro la Steaua Bucarest nella terza giornata della competizione.
Tre punti anche per gli avversari di giornata, conquistati contro i Glasgow Rangers avversari della Roma, e seconda vittoria consecutiva dopo quella contro l’Utrecht.
Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-BRANN
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson
