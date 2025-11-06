DIRETTA Conference League, Mainz-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la trasferta viola in terra tedesca

Nel 1235 a Magonza (Mainz), Federico II di Svevia firmò uno degli editti più importanti della storia del Sacro Romano Impero: la pace di Magonza. A distanza di 790 anni, nella città tedesca la Fiorentina proverà a far pace in maniera definitiva con questa stagione sin qui maledetta, almeno in campionato.

In caso di successo, i Viola raggiungerebbero la terza vittoria nella fase campionato della Conference League, confermando il primato in classifica a punteggio pieno. Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la panchina è stata temporaneamente affidata a Daniele Galloppa, in attesa che inizi l’era Paolo Vanoli. Rispetto alla sfida contro il Lecce, i gigliati non potranno contare su Gudmundsson.

Battesimo di fuoco per l’ex centrocampista, che farà il suo esordio in Europa contro una delle altre squadre ancora a punteggio pieno in graduatoria. Proprio come i toscani, la squadra allenata da Bo Henriksen in campionato sta facendo veramente male, come testimoniano gli appena 5 punti sin qui conquistati. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Mainz-Fiorentina

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. All. Henriksen

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa