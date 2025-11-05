“Regolamento riscritto”: nuova bufera Var, ancora contro l’Inter

Var protagonista anche in Champions League: l’episodio nel primo tempo di Inter-Kairat Almaty

L’Inter di Chivu la sblocca nel finale di primo tempo contro il Kairat Almaty, dopo 45 minuti piuttosto complicati. I nerazzurri si sono visti togliere anche un calcio di rigore dal Var.

A sbloccare il match ci ha pensato il capitano, Lautaro Martinez, ma a far discutere è stata anche la decisione di arbitro e Var in occasione del calcio di rigore revocato ai padroni di casa.

Come spiegato dal nostro esperto Maurizio Russo, Bisseck ha saltato Arad e i piedi dei due si sono agganciati. Per l’arbitro Godinho il contatto è da rigore, poi interviene il VAR per farglielo revocare, ma non c’erano gli estremi per il chiaro ed evidente errore.

#InterKairat – #Bisseck salta #Arad e i piedi dei due si agganciano. Per l’arbitro #Godinho è rigore. Il #VAR interviene per farglielo revocare, ma non c’erano gli estremi per il chiaro ed evidente errore @calciomercatoit pic.twitter.com/UHSAOO81uW — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) November 5, 2025

Sui social, dopo le polemiche delle ultime settimane, insorgono così i tifosi nerazzurri.

Nuova normativa UEFA: se l’Inter subisce fallo non è comunque rigore — lorenzo.silvestri (@spacelolloo) November 5, 2025

Ci hanno tolto un rigore solare ma meglio così perché Lautaro se lo faceva parare — Huckleberry (@Huckleberry_8) November 5, 2025

come fa a non essere rigore — gab (@kuwgabs) November 5, 2025

Il regolamento sul calcio di rigore va riscritto da zero

Che bordello#Inter #Ucl — NSantx (@thenicos84) November 5, 2025

Rigore netto, e gran giocata di Bisseck comunque — Gabry (@Gabry_Neroblu) November 5, 2025

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it