“Regolamento riscritto”: nuova bufera Var, ancora contro l’Inter

Var protagonista anche in Champions League: l’episodio nel primo tempo di Inter-Kairat Almaty

L’Inter di Chivu la sblocca nel finale di primo tempo contro il Kairat Almaty, dopo 45 minuti piuttosto complicati. I nerazzurri si sono visti togliere anche un calcio di rigore dal Var.

Diretta Inter-Kairat live (ANSA FOTO) – calciomercato.it

A sbloccare il match ci ha pensato il capitano, Lautaro Martinez, ma a far discutere è stata anche la decisione di arbitro e Var in occasione del calcio di rigore revocato ai padroni di casa.

Come spiegato dal nostro esperto Maurizio Russo, Bisseck ha saltato Arad e i piedi dei due si sono agganciati. Per l’arbitro Godinho il contatto è da rigore, poi interviene il VAR per farglielo revocare, ma non c’erano gli estremi per il chiaro ed evidente errore.

Sui social, dopo le polemiche delle ultime settimane, insorgono così i tifosi nerazzurri.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it

