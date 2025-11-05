“Regolamento riscritto”: nuova bufera Var, ancora contro l’Inter

Var protagonista anche in Champions League: l’episodio nel primo tempo di Inter-Kairat Almaty
L’Inter di Chivu la sblocca nel finale di primo tempo contro il Kairat Almaty, dopo 45 minuti piuttosto complicati. I nerazzurri si sono visti togliere anche un calcio di rigore dal Var.
A sbloccare il match ci ha pensato il capitano, Lautaro Martinez, ma a far discutere è stata anche la decisione di arbitro e Var in occasione del calcio di rigore revocato ai padroni di casa.
Come spiegato dal nostro esperto Maurizio Russo, Bisseck ha saltato Arad e i piedi dei due si sono agganciati. Per l’arbitro Godinho il contatto è da rigore, poi interviene il VAR per farglielo revocare, ma non c’erano gli estremi per il chiaro ed evidente errore.
#InterKairat – #Bisseck salta #Arad e i piedi dei due si agganciano. Per l’arbitro #Godinho è rigore. Il #VAR interviene per farglielo revocare, ma non c’erano gli estremi per il chiaro ed evidente errore @calciomercatoit pic.twitter.com/UHSAOO81uW
— Maurizio Russo (@maugirzio_russo) November 5, 2025
Sui social, dopo le polemiche delle ultime settimane, insorgono così i tifosi nerazzurri.
Nuova normativa UEFA: se l’Inter subisce fallo non è comunque rigore
— lorenzo.silvestri (@spacelolloo) November 5, 2025
Ci hanno tolto un rigore solare ma meglio così perché Lautaro se lo faceva parare
— Huckleberry (@Huckleberry_8) November 5, 2025
come fa a non essere rigore
— gab (@kuwgabs) November 5, 2025
Il regolamento sul calcio di rigore va riscritto da zero
Che bordello#Inter #Ucl
— NSantx (@thenicos84) November 5, 2025
Rigore netto, e gran giocata di Bisseck comunque
— Gabry (@Gabry_Neroblu) November 5, 2025
MA COME NIENTE RIGORE #InterKairat
— 🖤🌟🐍🌟💙 (@erimatwit) November 5, 2025
RIGORE NETTO!
Bravo Bisseck!#InterKairat #ForzaInter
— Ἀρχίλοχος ⭐️⭐️ (@ArchilocoFe1983) November 5, 2025
Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it