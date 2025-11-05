Atalanta
Milan, non si nasconde più: per Allegri è un’altra assenza pesantissima

Foto dell'autore

A Parma il tecnico toscano spera di andare alla sosta con altri tre punti per alimentare l’obiettivo scudetto e puntare a recuperare qualche giocatore

Di polemiche in questo inizio di campionato ce ne sono state, anche in casa Milan. E tante si sono concentrate sull’attacco, da Rafael Leao che è stato fermo diverse settimane per infortunio a Santiago Gimenez. Il messicano ha giocato 11 partite complessive tra Serie A e Coppa Italia, segnando solamente un gol. In campionato, però, il conto è ancora fermo a zero dopo dieci gare. Bottino decisamente magro per l’attaccante titolare del Milan.

Massimiliano Allegri (Ansafoto) – calciomercato.it

Su di lui tante critiche, per qualche errore grave a cui si è associata anche un po’ di sfortuna, va detto, visti i gol annullati per fuorigioco anche minimo. Le difficoltà dell’ex Feyenoord comunque sono state abbastanza evidenti e lo stesso attaccante in queste ore è uscito allo scoperto per provare a spiegarle. E contestualmente annunciare anche di doversi fermare per qualche giorno. “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo”.

Gimenez allo scoperto: “Il dolore alla caviglia è troppo, devo fermarmi”. Le ultime su Parma-Milan

Su Instagram Gimenez ha proseguito: “Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile”. Allegri gli ha sempre dato fiducia, lo ha anche difeso, probabilmente anche consapevole di questi problemi.

Gimenez (Ansafoto) – calciomercato.it

Per alzare il rendimento serve qualcosa in più, a partire dalla condizione fisica. Non è dato sapere l’entità effettiva dello stop, ma le sue parole in ogni caso danno l’appuntamento a dopo la sosta. Sabato sera il Milan è impegnato a Parma, dove Allegri dovrebbe riavere Pulisic e magari anche Rabiot, col francese però più in dubbio. L’americano con buona probabilità ci sarà e darà il cambio numericamente a Gimenez. Come punta da valutare Nkunku, che con la Roma ha fatto abbastanza bene anche se non ha impressionato.

