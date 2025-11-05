Atalanta
Mendes porta Yildiz via dalla Juve: svelato l’incontro segreto

Tutti pazzi per una stella dei bianconeri. Assalto in casa Juve ad una condizione: la situazione

La nuova Juventus di Luciano Spalletti ha raccolto i primi due risultati positivi. Vittoria in trasferta contro la Cremonese in campionato, e poi un pareggio interno per 1-1 contro lo Sporting in Champions.

Yildiz
Mendes porta Yildiz via dalla Juve: svelato l'incontro segreto

I primi segnali di cambiamento stanno arrivando, ma è lecito aspettarsi di più, soprattutto dal punto di vista realizzativo anche da Kenan Yildiz, che ha collezionato solo tre gol totali per ora tra campionato e Champions. La fiducia intorno al talentuoso turco è però altissima ed anche Spalletti in conferenza pre Sporting aveva ammesso: “Yildiz è uno di quelli che in fondo la stagione riempie Instagram a tutti”. 

Parole importanti facendo poi scattare il paragone con altri campioni allenati come Kvaratskhelia e Di Natale. Il classe 2005 turco ha tutte le carte in regola per esplodere definitivamente a Torino, fermo restando che un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal calciomercato. Non mancano infatti i club già estasiati dal talento di Yildiz, che è finito nel mirino di alcune delle big europee.

Yildiz con premio
Yildiz

Secondo quanto riferito su X da ‘Indykaila News’ pare che Jorge Mendes abbia incontrato ben due club inglesi nelle ultime settimane. Nello specifico la stessa fonte sottolinea come tra questi ci sia il Liverpool che vorrebbe seriamente portare il turco in Premier League.

Questo affare con i ‘Reds’ potrà però concretizzarsi soltanto se uno dei calciatori della rosa con l’ingaggio più alto dovesse lasciare Liverpool in estate.

