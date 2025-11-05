Juve-Sporting CP, Spalletti in conferenza: “Così ne vinceremo parecchie”

Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa il pareggio della sua Juventus nella sfida di Champions League contro lo Sporting CP: “Mi lascia ben sperare”

Un pareggio che non aiuta per la classifica in Champions League, ma che porta rinnovate certezze e una strada chiara da seguire per le prossime settimane. Anche per questo Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa soddisfatto, ma senza voce.

Il tecnico di Certaldo ha commentato così la sfida: “Sono soddisfatto della prestazione, perché la squadra ha dimostrato di avere voglia e di avere qualità. Con questo spirito di partite ne vinceremo parecchie”. Anche se l’inizio lo aveva spaventato: “Dopo il gol e la traversa loro mi sono preoccupato, ci sono volute le teste di calciatori che stanno bene e che hanno cose addosso per reagire. E questo mi lascia ben sperare”. Un altro aspetto su cui lavorare è la gestione del pallone: “Noi quando abbiamo riconquistato palla è stata per una lotta dura, nella loro percentuale di palle riconquistate invece c’è una grossa parte di quelle che gli abbiamo dato noi senza che si sbattessero troppo”.

Juve-Sporting CP, Spalletti impressionato da Zhegrova: “Nello stretto è un fulmine”

Nel finale di partita si è rivisto in campo Zhegrova e Luciano Spalletti in conferenza ha rivelato le sue prime impressioni sul giocatore: “Devo ancora vederlo bene, ma secondo me quella è la sua posizione. Perché rientra sul sinistro, salta l’uomo e lì gli permette di guardare in faccia l’avversario. Mi ha impressionato per la velocità che ha, nello stretto è un fulmine. Parlando con i medici mi avevano detto che non aveva tanto tempo a disposizione”.

Spazio anche per una curiosità, la posizione di Yildiz da prima punta nel finale di gara: “Doveva uscire lui e poi Vlahovic mi ha detto che aveva gli adduttori carichi. Kenan può giocare da tutte le parti”. Infine, motivi di orgoglio per le prime due partite sulla panchina della Juventus: “In due partite abbiamo preso solo 4 tiri in porta e se si vanno a vedere quelli che hanno giocato contro Cremonese e Sporting hanno preso tutti più tiri in porta di noi. Quello che mi piace di più, però sono i 14 tiri in porta fatti da noi”.